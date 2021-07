Profil de Sathiyan Gnanasekaran Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez votre athlète olympique de tennis de table Stats photos résultats récents qualification

Sathiyan Gnanasekaran a fait irruption sur la scène internationale lorsqu’il a remporté le titre ITTF Challenge Belgium Open dans la catégorie individuelle masculine en 2016. Originaire de Chennai, dans le Tamil Nadu, le joueur de 28 ans a représenté l’Inde dans de nombreux tournois et n’a remporté que des médailles. Gnanasekaran faisait également partie de l’équipe indienne qui a remporté les Championnats du monde juniors 2011. Concentré et déterminé, Gnanasekaran est devenu le premier pagayeur indien à entrer dans le classement du Top 25 mondial ITTF, revendiquant le 24e rang après ses performances exceptionnelles.

Gnanasekaran a fait la une des journaux lorsque le pagayeur a remporté l’or, l’argent et le bronze aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018, ce qui était sa première apparition. Le pagayeur faisait également partie de l’équipe qui a écrit l’histoire en remportant une médaille de bronze dans la catégorie par équipe masculine aux Jeux asiatiques de Jakarta en 2018, remportant une médaille pour l’Inde en TT dans le tournoi après 60 ans. Le pagayeur indien a également infligé des pertes choquantes aux plus grands noms du sport et a actuellement les yeux rivés sur une médaille olympique. Gnanasekaran est également récipiendaire du prix Arjuna (2018) et a également reçu le prix TOISA du joueur de tennis de table de l’année en 2017.

Âge – 28

Sport/Discipline – Tennis de table

Classement de travail – 37

Premiers Jeux Olympiques – Tokyo 2020

Réalisations majeures

jeux du Commonwealth

— Or – Équipe masculine, 2018 Gold Coast

— Argent – Doubles Hommes, 2018 Gold Coast

— Bronze – Doubles mixtes, Gold Coast 2018

Jeux Asiatiques

— Bronze – Équipe masculine, 2018 Jakarta

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Sathiyan Gnanasekaran s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en battant le Pakistanais Muhammad Rameez 4-0 (11-5, 11-8, 11-9, 11-2) lors des éliminatoires olympiques asiatiques à Doha. Gnanasekaran a également battu son compatriote indien Sharath Kamal 4-3 lors de son match nul dans le tournoi à la ronde des éliminatoires olympiques asiatiques. Les deux victoires étaient plus que suffisantes pour que Gnanasekaran se qualifie pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 depuis la zone Asie du Sud.

Performances récentes

En raison de la pandémie de COVID-19, Sathiyan Gnanasekaran était chez lui à Chennai et se préparait mentalement pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, faisant sa première apparition dans le plus grand tournoi du monde. Gnanasekaran a obtenu l’entraînement nécessaire lors du tournoi asiatique de qualification olympique, mais il a joué les matchs avec une blessure à l’épaule qu’il a contractée lors de la finale des championnats nationaux de tennis de table contre son compatriote Sharath Kamal, que Gnanasekaran a remporté pour la première fois.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Sathiyan Gnanasekaran ne s’est pas qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016 et fera sa première apparition aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici