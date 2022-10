Profil de Rishi Sunak : Dans quelles controverses le nouveau Premier ministre a-t-il été impliqué ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre britannique après avoir obtenu le soutien de la grande majorité du parti parlementaire conservateur et relevé le défi de Penny Mordaunt.

Sir Graham Brady, président du comité de 1922, a fait l’annonce lundi après-midi, quelques instants après le retrait de Mme Mordaunt et quelques heures après que Boris Johnson eut tiré un trait sur son offre de retour, pour laquelle il est revenu tôt d’un séjour de luxe à les Caraïbes.

M. Sunak, le premier Premier ministre asiatique britannique du Royaume-Uni et notre plus jeune depuis 1812, n’a depuis perdu que peu de temps pour avertir ses députés qu’ils sont confrontés à une “menace existentielle” et qu’ils seront anéantis aux prochaines élections s’ils ne regagnent pas la confiance du public après le règne scandaleux de M. Johnson et le maelström économique qu’a été le désastreux mandat de premier ministre de six semaines de Liz Truss.

M. Sunak sera un visage familier pour la plupart après avoir été chancelier de M. Johnson tout au long de la pandémie de Covid-19, lorsqu’il a dirigé le programme de congé de 69 milliards de livres sterling pour garder les gens au travail et la campagne Eat Out to Help Out pour encourager la croissance économique et de son course finalement infructueuse pour empêcher Mme Truss de devenir PM plus tôt cet été.

Il a également été pris dans un certain nombre de controverses au cours de son mandat de chancelier, dont un bref résumé suit.

Scandale fiscal

M. Sunak a longtemps fait face au scepticisme quant à sa richesse personnelle considérable, les chroniqueurs de mode reprenant ses vestes, montres et baskets chères.

Cela a atteint son paroxysme en avril de cette année, lorsque le chancelier de l’époque et sa femme, l’héritière technologique indienne Akshata Murthy, ont haussé les sourcils en faisant un don de 100 000 £ au Winchester College, son ancienne alma mater.

L’indépendant’L’histoire ultérieure de Mme Murty, censée détenir une participation de 690 millions de livres sterling dans la société de services informatiques géante de son père Infosys, avait économisé des millions de livres d’impôt sur ses revenus grâce à son statut de non-dom a également nui à sa réputation.

C’était une stratégie tout à fait légale, mais pas très attrayante dans un climat fiscal aussi désastreux.

M. Sunak a insisté sur le fait que sa femme n’avait rien fait de mal avant de faire savoir le 8 avril qu’elle allait maintenant organiser les choses pour s’assurer qu’elle paierait finalement l’impôt britannique.

Carte verte

Une autre histoire à propos de M. Sunak détenant toujours une carte verte américaine – la famille a une résidence secondaire sous le soleil de Californie – alors qu’il travaillait pour le gouvernement britannique, a provoqué de nouvelles demandes du dirigeant travailliste Sir Keir Starmer pour qu’il “vienne clair” sur ses affaires personnelles.

La tension commence à se manifester, s’est plaint la chancelière dans une interview avec Le soleil qu’il croyait que l’opposition était responsable des fuites contre sa femme (le parti lui a suggéré de “regarder un peu plus près de chez lui”) et a déménagé sa famille hors de Downing Street.

Il a écrit à M. Johnson en se référant à Lord Geidt, alors conseiller indépendant pour les intérêts des ministres, demandant qu’une enquête soit menée sur ses finances privées afin d’établir qu’il n’était coupable d’aucun acte répréhensible.

Portail de fête

Alors que M. Johnson subissait une immense pression pour démissionner après qu’il soit apparu que ses propres règles de distanciation sociale avaient été largement ignorées à Downing Street et une série de fêtes du personnel organisées au plus fort de la pandémie – une saga sinistre de réfrigérateurs à vin, de quiz de Noël et de vomi -murs éclaboussés – M. Sunak a astucieusement gardé ses distances.

M. Johnson a frappé une figure de plus en plus désespérée et discréditée en janvier alors que la mandarine de Whitehall Sue Gray rassemblait ce qui ressemblait à des preuves accablantes contre lui et en remettait une grande partie à la police métropolitaine de Londres, obligeant les officiers à lancer leur propre enquête, alors que les députés d’arrière-ban bouillonnants rendaient leurs lettres de censure au comité de Sir Graham en masse.

M. Sunak est resté intact jusqu’à ce qu’il soit finalement contraint d’admettre qu’il avait lui-même assisté à une fête d’anniversaire dans la salle du Cabinet pour M. Johnson, pour laquelle il a reçu un avis d’amende forfaitaire de 50 £ de la police du Met le 12 avril aux côtés du Premier ministre de l’époque et du l’épouse de ce dernier, Carrie Johnson.

Il l’a payé immédiatement et s’est excusé en disant : « Je peux comprendre la frustration des gens. Et je pense que c’est maintenant le travail de nous tous au gouvernement et de tous les politiciens de restaurer la confiance des gens.

Déclaration de printemps

Alors que M. Johnson tentait de réhabiliter sa réputation en encourageant bruyamment l’effort défensif ukrainien à la suite de l’invasion militaire russe le 24 février, M. Sunak a été laissé languissant chez lui et contraint de livrer sans relâche de mauvaises nouvelles sur l’aggravation de la crise du coût de la vie, qui a depuis connu l’inflation. monter en flèche depuis 40 ans et les factures d’énergie des ménages.

Sa déclaration de printemps très impopulaire du 23 mars l’a vu ne pas ajouter au programme d’aide de 350 £ par an qu’il avait déjà annoncé pour aider les familles à faire face au coût en plein essor du chauffage de leurs maisons et ne pas abandonner une augmentation imminente de l’assurance nationale.

Rishi Sunak et Boris Johnson (PA)

Malgré une réduction des taxes sur le carburant qui plaira à la foule, un sondage YouGov a conclu que 69% des Britanniques pensaient que la chancelière n’avait pas fait assez pour aider les travailleurs à sortir des difficultés financières.

Les jours qui ont suivi ont vu M. Sunak faire face à un examen médiatique comme il n’en avait jamais connu auparavant, entraînant une succession de gaffes qui ont révélé son apparente inexpérience et sa naïveté.

Il a essayé en vain de défendre la proposition selon laquelle lui, de tous les gens, disait aux familles à faible revenu qu’elles n’auraient qu’à se serrer la ceinture et à s’en passer.

Un appel téléphonique sur LBC l’a amené dans une rencontre inconfortable avec une mère célibataire qui a déclaré qu’elle était incapable de garder ses radiateurs allumés et s’inquiétait pour ses enfants.

Une question sur le prix du pain dans une interview avec la BBC a suscité la réponse : “Nous avons tous des pains différents dans ma maison”, et un coup de publicité dans une station-service de Sainsbury l’a obligé à emprunter la Kia Rio d’un membre du personnel et à lutter pour payer à la caisse avec sa carte sans contact, comme s’il n’avait jamais eu à acheter une canette de Coca et un Twirl de sa vie.

Ressentiment de démission

Avant de se retrouver effectivement le “candidat à l’unité” post-Truss par défaut le 24 octobre, M. Sunak était largement considéré comme détesté par de nombreux conservateurs qui ne lui avaient pas pardonné de “s’être retourné” contre M. Johnson, lui et le secrétaire à la Santé Sajid Javid ayant a démissionné début juillet à la suite du scandale Chris Pincher, qui a déclenché le déluge qui a finalement conduit au départ de près de 60 députés et membres du personnel qui ont forcé le Premier ministre à démissionner.

On pense que ce sentiment est à l’origine de sa défaite contre Mme Truss aux mains des membres du parti cet été.

Mais ses prophéties catastrophiques sur ses politiques économiques fantaisistes en tant que candidate à la direction ayant depuis été plus que confirmées par une réalité cauchemardesque, M. Sunak a gagné ses collègues députés et obtenu les clés du n ° 10.