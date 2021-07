Profil de Pooja Rani Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos photos de boxe olympienne résultats récents qualification

La boxeuse indienne de poids moyen Pooja Rani a été impressionnante avec ses performances ces derniers temps et elle participera aux Jeux de Tokyo comme l’un des meilleurs espoirs de médaille du pays. Elle a réservé sa place pour les Jeux d’été après avoir remporté une victoire en quart de finale contre la Thaïlandaise Pornnipa Chutee lors des éliminatoires des Jeux olympiques d’Asie-Océanie. Pooja a démontré une performance impressionnante en surclassant son adversaire thaïlandaise 5-0.

Pooja est devenu célèbre en 2012 après avoir remporté une médaille d’argent au championnat asiatique de boxe. Trois ans plus tard, elle est revenue pour décrocher la médaille de bronze dans la même épreuve.

Pooja est devenue un nom connu en Inde après avoir remporté sa première médaille d’or aux Championnats d’Asie de boxe en 2019 dans la catégorie 81 kg. Deux ans plus tard, elle a de nouveau répété la même performance dans le même événement à Dubaï pour remporter sa deuxième médaille d’or lors de la finale des Championnats d’Asie à Dubaï.

Ce qui rend l’histoire de Pooja encore plus inspirante, c’est qu’elle a fait un retour remarquable pour remporter deux médailles d’or consécutives après avoir traversé une phase traumatisante entre 2016 et 2018. Pooja a été forcée de faire une pause dans la boxe entre 2016 et 2018 après un incendie dévastateur. qui lui a causé de graves brûlures à la main droite.

Âge – 30

Sport/Discipline – Boxe, 75 kg

Classement de travail – N / A

Premiers Jeux Olympiques – Jeux de Tokyo 2020

Réalisations majeures

Jeux Asiatiques

Médaille de bronze – poids moyen, 2014 Incheon

Championnats d’Asie

Médaille d’or – mi-lourd, Bangkok 2019

Médaille d’or – poids moyen, 2021 Dubaï

Médaille d’argent – ​​poids moyen, 2012 Oulan-Bator

Médaille de bronze – poids moyen, 2015 Wulanchabu

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Pooja a confirmé son billet pour Tokyo en battant la Thaïlandaise Pornnipa Chutee 5-0 en quarts de finale des éliminatoires des Jeux olympiques d’Asie-Océanie dans la catégorie femmes des 75 kg.

Performances récentes

Pooja Rani se dirigera vers les Jeux d’été de 2020 après avoir remporté sa deuxième médaille d’or aux Championnats d’Asie de boxe élite le 30 mai 2021. Elle a remporté le championnat après avoir battu Mavluda Movlonova lors de la finale des 75 kg femmes à Dubaï.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Pooja Rani n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio 2016 après avoir été martelée au deuxième tour des Championnats du monde féminins de boxe de l’AIBA en 2016.

