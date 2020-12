Carte du Ghana

Le Ghana est considéré comme l’un des pays les plus stables d’Afrique de l’Ouest depuis sa transition vers la démocratie multipartite en 1992.

Anciennement connu sous le nom de Gold Coast, le Ghana a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1957, devenant la première nation subsaharienne à se libérer de la domination coloniale.

L’or, le cacao et plus récemment le pétrole forment la pierre angulaire de l’économie du Ghana et ont contribué à alimenter un boom économique.

Le pays tire son nom du grand empire commercial médiéval qui était situé au nord-ouest de l’État moderne jusqu’à sa disparition au 13ème siècle.

Président: Nana Akufo-Addo

La présidente élue ghanéenne Nana Akufo-Addo

Nana Akufo-Addo a remporté l’élection présidentielle de décembre 2016, puisant dans un électorat fatigué d’une économie en plein essor et prêt pour le changement.

L’avocat érudit des droits de l’homme de 72 ans a remporté 53,8% des voix, selon l’agence électorale du pays, et le président sortant John Mahama a reconnu sa défaite après une course très disputée qui a été considérée comme un test de la démocratie du pays dans une région en proie à dictateurs et coups d’État.

Le président Akufo-Addo a été réélu en décembre 2020, battant à nouveau John Mahama.

Le centre de recherche technologique Apostle Safo vise à transformer le secteur manufacturier du Ghana

Le Ghana jouit d’un degré élevé de liberté des médias, et la presse privée et les radiodiffuseurs fonctionnent sans restrictions importantes.

La radio est le média le plus populaire du Ghana, bien qu’elle soit confrontée à un accès accru à la télévision.

Quelques dates clés de l’histoire du Ghana:

1482 – Les colons portugais arrivent et commencent le commerce de l’or, de l’ivoire et du bois avec divers États Akan.

Années 1500 – Traite des esclaves: l’esclavage dépasse l’or comme principale exportation de la région.

Années 1600 – Des colons néerlandais, anglais, danois et suédois arrivent; la traite des esclaves devient très organisée.

1642 – Les Portugais abandonnent leur territoire aux Néerlandais et quittent la Gold Coast.

1807 – Domination britannique: l’interdiction britannique de la traite des esclaves depuis la Gold Coast devient effective.

1874 – La Gold Coast est officiellement proclamée colonie de la couronne britannique.

L’histoire continue

1957 – Indépendance: le Ghana devient la première colonie d’Afrique noire à déclarer son indépendance.

1964-1992 – Régime militaire: Succession de coups d’État déstabilisateurs, le Ghana est majoritairement un État à parti unique.

1992 – Nouvelle constitution, le système multipartite est rétabli.

2010 – La production de pétrole offshore démarre, alimentant l’économie à croissance rapide de l’Afrique.