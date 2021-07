Profil de Manish Kaushik Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques de boxe olympique photos résultats récents qualification

Les Jeux olympiques de Tokyo promettent d’être une bonne sortie de sac de médailles pour le contingent indien de boxe. Parmi les neuf boxeurs indiens qui se sont qualifiés pour les jeux d’été, Manish Kaushik est l’un des espoirs de remporter la gloire. Fils d’un fermier de Bhiwani, dans l’Haryana, Kaushik a été inspiré par les héros de son état Vijender Singh, Jitender Singh et Dinesh Kumar. 13 ans plus tard, Kaushik est devenu un boxeur vedette et est prêt pour sa première apparition aux Jeux olympiques. Il a fait irruption sur la scène internationale avec une médaille d’or au tournoi international de boxe de Doha 2015.

Deux ans plus tard, il a battu l’as boxeur Shiva Thapa dans le championnat national pour faire sa marque et Kaushik n’a pas eu à regarder en arrière depuis. Il a ensuite remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018, avant de remporter la médaille de bronze aux Championnats du monde un an plus tard. Le lauréat d’Arjuna a décroché l’or lors de sa première compétition en un an lorsqu’il a battu le Danois Nikolai Terteryan lors d’une décision partagée lors du 35e tournoi international Boxam à Castellon, en Espagne, en mars de cette année.

Âge – 25

Sport/Discipline – Boxe

Classement de travail – 6 (AIBA, liste 2020)

Premiers Jeux Olympiques – Jeux Olympiques de Tokyo

Réalisations majeures

— Or – Catégorie 63kg hommes, tournoi international Boxam, 2021, à Castellon, Espagne.

— Bronze – Catégorie 63kg hommes, Championnat du monde, 2019, à Ekaterinbourg, Russie.

— Or – – Catégorie 60kg hommes, 2018, Épreuve test des Jeux asiatiques.

— Argent – catégorie 60kg hommes, 2017, Tournoi international de boxe du Kazakhstan.

— Or – Catégorie 60kg hommes, 2015, Tournoi international de boxe de Doha.

jeux du Commonwealth

— Argent – 60kg hommes, 2018, à Gold Coast, Australie.

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Le garçon dégingandé de Bhiwani, Haryana a obtenu sa qualification olympique de Tokyo lors des éliminatoires Asie/Océanie en 2020 lorsqu’il a vengé sa défaite aux Jeux du Commonwealth en battant l’Australien Harrison Garside dans la catégorie des 63 kg.

Performances récentes

Le joueur de 25 ans s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo aux Championnats d’Asie en mars de l’année dernière, mais a subi une blessure qui aurait pu le faire sauter le grand événement. Mais la pandémie de Covid-19 lui a donné une bouée de sauvetage. Même s’il n’a pas reçu les soins médicaux requis pendant le verrouillage, il a réussi à bien récupérer et a fait un retour remarquable dans le tournoi Boxam International avec style. Le pugiliste a décroché une médaille d’or dans la catégorie 64kg.

