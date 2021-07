Profil de Manika Batra Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez votre athlète olympique de tennis de table Stats photos résultats récents qualification

Originaire de Naraina Vihar, à New Delhi, Manika Batra est actuellement la joueuse vedette de tennis de table en Inde. De superbes joueuses de haut niveau dans le sport aux médailles remportées aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques, Batra se concentre maintenant sur l’objectif principal alors que la pagayeuse fait sa deuxième apparition aux Jeux olympiques. Un exemple de « essayez, essayez jusqu’à ce que vous réussissiez », le jeune a eu sa juste part de bas dans sa carrière.

Batra a représenté l’Inde aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques de 2014, mais est revenue les mains vides. Mais à partir de 2015, la foulée de Batra a changé puisqu’elle a remporté trois médailles au championnat du Commonwealth TT, puis trois médailles d’or et une d’argent aux Jeux d’Asie du Sud en 2016. La pagayeuse indienne s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio 2016 ; cependant, son séjour a été écourté car elle a été éliminée du tournoi au premier tour de l’épreuve individuelle féminine. Le pagayeur a ensuite brillé aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast et aux Jeux asiatiques de 2018 et maintenant, Batra est prêt pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Batra a également reçu le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna (2020) et un lauréat Arjuna.

Âge – 26

Sport/Discipline – Tennis de table

Classement de travail – 63

Premiers Jeux Olympiques – Rio 2016

Réalisations majeures

Jeux Asiatiques

— Bronze – Équipe mixte, 2018 Jakarta

jeux du Commonwealth

— Or – Équipe féminine, 2018 Gold Coast

— Or – Simple Femmes, 2018 Gold Coast

— Argent – Doubles Femmes, 2018 Gold Coast

— Bronze – Doubles mixtes, Gold Coast 2018

Championnats du Commonwealth de tennis de table

— Argent – Équipe féminine, 2015 Surat

— Argent – Double Dames, 2015 Surat

— Bronze – Simple Femmes, 2015 Surat

Jeux d’Asie du Sud

— Or – Équipe féminine, 2016 Guwahati/Shillong

— Or – Double dames, 2016 Guwahati/Shillong

— Or – Doubles mixtes, 2016 Guwahati/Shillong

— Argent – Simple dames, 2016 Guwahati/Shillong

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Manika Batra a atteint le quota en raison de son classement pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, représentant la zone Asie du Sud. Batra a subi une défaite 2-4 par sa compatriote Sutirtha Mukherjee, mais en raison de son classement, Batra a réservé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Performances récentes

Manika Batra a regagné la première place du classement mondial après son triplé de médailles d’or à l’étape 3 de la Coupe du monde. La jeune femme de 27 ans originaire de Ranchi, qui avait atteint la première place pour la première fois en 2012, a remporté des médailles d’or. dans trois épreuves d’arc classique – féminin individuel, par équipe et double mixte. Deepika n’était devenue que la deuxième femme indienne après Dola Banerjee à remporter la première place en juin 2012 après avoir remporté sa première médaille d’or individuelle en Coupe du monde d’arc classique à Antalya, en Turquie.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

L’apparition de Manika Batra aux Jeux olympiques de Rio 2016 a été de courte durée car la pagayeuse indienne a été éliminée par la Polonaise Katarzyna Grzybowska au premier tour du simple féminin.

