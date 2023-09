Profil de Grant Shapps : carrière ministérielle du nouveau secrétaire à la Défense | Nouvelles

Grant Shapps a été nommé à son cinquième poste au sein du Cabinet l’année dernière en devenant secrétaire à la Défense lors du mini-remaniement de Rishi Sunak.

Son changement de rôle a été motivé par la démission officielle de Ben Wallace.

M. Shapps a une histoire mouvementée avec les conservateurs ; il a été nommé ministre fantôme du Logement en 2007, avec divers rôles ministériels dans les années qui ont suivi.

Il a joué un rôle déterminant dans la rébellion contre Theresa May et a d’abord été nommé secrétaire aux affaires dans le cabinet de M. Sunak, avant d’occuper des postes au sein du ministère de la Sécurité énergétique et du Net Zero et maintenant de secrétaire à la Défense.