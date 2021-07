Profil d’Avinash Sable Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques d’athlétisme olympique photos résultats récents qualification

D’avoir grandi dans une famille d’agriculteurs à représenter l’Inde aux Jeux olympiques, le parcours d’Avinash Sable a été vraiment inspirant. À l’âge de six ans, Sable courait ou marchait 6 km de la maison à l’école. Après avoir terminé ses études, Sable a rejoint l’armée indienne et a été affecté au Rajasthan et au Sikkim de 2013 à 2015. Décider de faire carrière dans le steeple n’est pas du tout une option facile, mais pour Sable, il a trouvé un avenir. Originaire du district de Beed dans le Maharashtra, Sable a battu de nombreux records nationaux en steeple-chase, ce qui lui a valu un billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Sable n’a pas pu se qualifier pour les Jeux asiatiques de 2018, cependant, l’échec a motivé le coureur d’athlétisme alors qu’il a battu un record national de 37 ans détenu par Gopal Saini (8:30:88) en 2018 Championnats nationaux ouverts à Bhubaneswar avec un timing de 8:29:80.

L’année suivante, Sable a établi un record national lors de la Coupe de la Fédération à Patiala, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Championnats d’Asie d’athlétisme 2019 et les Championnats du monde d’athlétisme 2019. Sable a ensuite remporté l’argent aux Championnats d’Asie d’athlétisme et a battu son propre record aux Championnats du monde, scellant sa place aux Jeux olympiques de 2020 à Steeplechase.

Âge – 26

– 26 Sport/Discipline – Athlétisme/Steeplechase (3000m)

– Athlétisme/Steeplechase (3000m) Classement de travail – 16

– 16 Premiers Jeux Olympiques – 2020 Tokyo

Réalisations majeures

Championnats d’Asie d’athlétisme

Argent – Championnats d’Asie d’athlétisme, 2019 Doha

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Avinash Sable a confirmé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 alors que le coureur a battu son propre record national (8:21:37) aux Championnats du monde d’athlétisme 2019, terminant 13ee et lui a valu une place au Steeplechase 3000m aux Jeux olympiques. La fin de la qualification olympique était fixée à 8 h 22 min et le coureur a réussi à améliorer son timing.

Performances récentes

En 2020, Avinash Sable a participé au semi-marathon de Delhi au cours duquel le coureur a battu les records indiens du semi-marathon de plus de trois minutes. Sable fini 10e dans l’ensemble et a terminé premier dans la catégorie masculine élite indienne avec un temps de 1 h 00 min 30 s. C’est la première fois qu’un Indien court moins de 61 minutes sur la distance. En 2021, Sable s’est entraîné alors qu’il se prépare pour sa première apparition olympique.

