Professeur T : Quelle heure est-il sur ITV et combien y a-t-il d’épisodes dans la série ?

Les fans de MURDER mystère seront ravis d’apprendre qu’un nouveau drame mystérieux est de retour sur la boîte.

Le professeur T d’ITV est un remake anglais de la populaire émission belge du même nom – et il devrait être un succès auprès des téléspectateurs.

Quand le professeur T sort-il sur ITV?

Le professeur T a commencé le dimanche 18 juillet à 21h.

La série dramatique policière est divisée en six parties et sera diffusée chaque dimanche soir à partir du 18 juillet.

Le professeur T a fait ses débuts sur BritBox UK le 3 juin et est donc déjà disponible à regarder pour ceux qui ont un abonnement BritBox.

Qui est dans le casting du professeur T ?

Le casting est le suivant :

Professeur T (Jaspar Tempest) – Ben Miller

Lisa Donckers – Emma Naomi

Le sergent-détective Dan Winters – Barney White

Inspecteur-détective Paul Rabbit – Andy Gathergood

Adelaide Tempest – Frances De La Tour

Ingrid Snares – Sarah Woodward

Le doyen (Wilfred Hamilton) – Douglas Reith

Inspecteur en chef Christina Brand – Juliet Aubrey

Jackson Donckers – Ben Onwukwe

Qu’est-ce que l’intrigue du professeur T ?

La nouvelle sortie de Professor T est basée sur la série belge à succès du même nom.

Situé dans et autour de la magnifique toile de fond de l’Université de Cambridge.

Ben Miller joue le rôle de Jasper Tempest, un professeur d’université qui souffre de TOC mais aussi un don pour la résolution de crimes.

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Dans l’épisode d’ouverture, notre protagoniste se retrouve involontairement pris à agir en tant que conseiller de la police ; son intérêt pour le crime est purement académique.

« Diana Tyson (Elizabeth Kate Back) a été violemment agressée sur le campus universitaire où le professeur T est titulaire.

« DI Lisa Donckers (Emma Naomi) soupçonne que l’agression est très similaire à celle qui s’est produite des années auparavant, et, ayant été une ancienne élève du professeur T, elle pense qu’il peut aider.

« Bien qu’un contributeur précieux à la force de police, les gens qui ne connaissent pas très bien Jasper, luttent avec son comportement.

« La relation du professeur T avec le monde le conduit souvent à des rêveries et à des fantasmes sur les gens qui l’entourent, et le spectateur est au courant de ces séquences merveilleuses et originales. »

Le tournage a eu lieu en Belgique et à Cambridge

La star de l’émission Miller a déclaré à propos de la nouvelle série: « Le professeur T a tout pour plaire: des meurtres intrigants, des flèches de rêve et un casting de personnages inoubliables, chacun avec ses propres secrets fascinants.

Y a-t-il une remorque ?

Oui, il y a une bande-annonce et vous pouvez la regarder en haut de cette page.

La bande-annonce présente les magnifiques paysages anglais – et nous sommes sûrs que la nouvelle série aura encore plus à offrir.

Que s’est-il passé la semaine dernière (spoiler)

Le premier épisode s’ouvre avec l’arrivée de Jasper Tempest pour enseigner sa classe de criminologie médico-légale à Cambridge.

Une ancienne étudiante, Lisa Donckers, devenue détective, entre en contact avec le professeur T alors qu’elle enquête sur le viol d’une jeune femme – Diana.

Elle soupçonne que l’affaire implique un violeur en série et demande au professeur T de l’aider à débloquer les souvenirs de la femme.

Bien que Diana accepte de travailler avec le professeur T, elle part après avoir dit qu’elle n’était pas prête.

Le professeur T est amené au commissariat pour aider à l’enquête et donne une conférence sur le profil type des délinquants sexuels.

Les flics passent en revue leurs suspects et le professeur T commence à creuser les coupables possibles.

Il identifie une piste possible – Dennis Banks qui a purgé une peine de prison et nettoie maintenant le collège.

Plus tard dans la nuit, une étudiante nommée Milly est attaquée et tombe dans le coma après s’être enfuie et être tombée dans un escalier.

La police suggère que les deux viols pourraient être liés.

Banks est arrêté et a le collier de Diana, qu’il prétend avoir trouvé en nettoyant – mais sa femme jure qu’il dormait à la maison pendant l’attaque.

À la fin de l’épisode, il emménage dans son ancienne maison, où, enfant, il trouve quelqu’un pendu à un nœud coulant.