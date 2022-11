Professeur écossais qui a eu une relation avec un élève avec lequel il s’est marié et a eu des enfants avec qui il a été radié

Un enseignant de SCOTS RE a été radié après avoir eu une relation inappropriée avec un élève avec qui il s’est marié et a eu des enfants.

Il a été découvert que Gavin Dunsmuir avait noué une relation avec Megan Reid en 2015 alors qu’il était employé à la Largs Academy dans le North Ayrshire.

L’homme de 50 ans a ensuite quitté sa femme et a emménagé avec Reid, aujourd’hui âgé de 25 ans, avant de l’épouser l’année dernière et d’avoir deux enfants ensemble.

Dunsmuir a maintenant été retiré du registre des enseignants après qu’une enquête a été ouverte sur la relation du couple par le General Teaching Council for Scotland (GTCS).

Ils ont découvert que Dunsmuir avait noué une relation inappropriée avec Reid en fréquentant un pub avec elle et d’autres anciens élèves.

Ils ont également découvert qu’il avait emmené Reid chez un collègue.

En prenant sa décision, le GTCS a déclaré aujourd’hui: «Le panel a constaté que la conduite de l’enseignant est nettement inférieure aux normes attendues d’un enseignant inscrit et qu’il est donc inapte à enseigner.

“Le panel doit ordonner que son nom soit retiré du registre des enseignants.”

Le GTCS enquête sur Dunsmuir depuis 2018 – l’audience a repris cette semaine pour entendre de nouvelles preuves d’un ancien collègue et du père de Reid.

Témoignant hier, Donald Reid, 62 ans, a déclaré: «Je suis très affligé par la situation.

“Quand les gens posent des questions sur ma fille, j’ai du mal à ne pas leur dire qu’elle s’est enfuie avec son professeur.

“Je tiens à préciser que je ne l’ai découvert que par l’intermédiaire d’une quatrième personne, car lorsque j’ai regardé l’ordinateur, je n’ai rien vu de préoccupant.

“J’ai vu deux cartes dans sa chambre, l’une était une carte d’anniversaire et l’autre pour quitter l’école.

«Elle avait obtenu des cartes d’autres enseignants qui étaient appropriées, celle qui n’était pas appropriée était de M. Dunsmuir.

“Il l’avait appelée Meg Mog [in the card].

“J’ai téléphoné à Heather Burns [Largs Academy headteacher] et a clarifié mes sentiments, elle a confirmé que l’enseignant faisant l’objet de l’enquête aurait été impliqué avec Megan.

“Elle a dit que la raison pour laquelle je n’avais pas été informée était que Megan avait plus de 16 ans, je sentais que j’étais et que je suis toujours le père de Megan et pour le savoir via des ragots, je pensais que c’était pauvre.

«Je me souviens de la déclaration qui disait que Megan était allée dîner avec M. Dunsmuir, je me souviens avoir pensé pourquoi prend-il le temps de venir à Largs et de voir Megan.

“Je pensais que j’étais proche de ma fille, mais la façon dont elle réagissait quand je lui ai posé des questions sur sa déclaration suggérait le contraire.

“On m’a proposé et accepté une copie de la déclaration de Megan, j’ai toujours élevé mes enfants à dire la vérité.

“Je me souviens qu’il y avait une question qui demandait si Megan avait déjà été seule avec M. Dunsmuir et elle a dit non.

“Megan m’a accusé de la traiter comme quelqu’un au travail – c’est arrivé à 21h45, elle m’a dit de me faire foutre quatre fois de suite et est sortie par la fenêtre car j’avais pris les clés de sa maison.”

Il a ajouté: “Megan a un jeune frère qui a été victime d’intimidation à cause de toute la situation.

“Sa mère avait clairement fait savoir qu’elle n’était pas contente de la situation mais qu’elle ne voulait pas perdre sa fille.”

Le GTCS a également entendu Pauline Hughes, ancienne enseignante principale de RE à Largs Academy, qui a déclaré: “Je me souviens que le panneau de visualisation de la porte avait été recouvert d’un drapeau.

“Il avait été épinglé sur la vitre. Je suis entré dans la pièce et il était très clair que je les avais interrompus.

“Ils étaient assis de l’autre côté de la table, la tête l’une dans l’autre.

“J’étais un peu sous le choc ou dans le déni.

“Je ne voulais tout simplement pas penser que quelque chose de fâcheux se passait – j’avais tort, j’aurais dû être proactif et sortir la petite fille de là.”

La relation du couple a été révélée après avoir été repérée dans un pub Lounge à Largs, North Ayrshire par un collègue enseignant de la Largs Academy.

Son comportement a sonné l’alarme par l’enseignant en congé qui a déclaré que son langage corporel avec l’élève les faisait “ressembler à un couple”.

Dunsmuir n’a assisté à aucune partie de l’audience ni organisé de représentation juridique en son nom.

