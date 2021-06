Professeur de Virginie en congé payé pour commentaires sur la politique des pronoms étudiants

Un district scolaire de Virginie a mis un enseignant en congé administratif payé après qu’il s’est prononcé contre une proposition de politique selon laquelle le corps professoral ferait référence aux étudiants en utilisant des pronoms en fonction de ce qui correspond à l’identité de genre des étudiants.

Tanner Cross, professeur d’éducation physique à l’école primaire de Leesburg, s’est prononcé contre la politique des « Droits des élèves transgenres et sexospécifiques » lors d’une réunion du conseil d’administration des écoles publiques du comté de Loudoun le 25 mai.

Cross a déclaré que la politique irait à l’encontre de ses croyances religieuses et « parlait par amour pour ceux qui souffrent de dysphorie de genre ».

Il a parlé d’un récent épisode de « 60 minutes » qui présentait un segment sur des jeunes qui se sont identifiés comme des personnes transgenres, puis ont changé d’avis.

« Ce n’est pas mon intention de blesser qui que ce soit, mais il y a certaines vérités auxquelles nous devons faire face lorsque nous sommes prêts » Croix a dit. « J’aime tous mes élèves mais je ne leur mentirai jamais quelles qu’en soient les conséquences. Je suis enseignant, mais je sers Dieu d’abord, et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa parce que c’est contre ma religion, c’est mentir à mon enfant, c’est abuser d’un enfant et c’est pécher contre notre Dieu. »

Deux jours après la réunion du conseil d’administration, Cross a reçu une lettre indiquant qu’il était mis en congé administratif payé pour « des allégations selon lesquelles vous vous êtes engagé dans une conduite qui a eu un impact perturbateur sur les opérations de l’école primaire de Leesburg ». La lettre, signée par la surintendante adjointe par intérim Lucia Sebastian, a été publiée par l’avocat de Cross, Tyson Langhofer.

Dans une lettre du 28 mai à Sebastian, Langhofer a demandé que la suspension de Cross soit annulée, qu’il soit rétabli, que sa suspension soit retirée de son dossier et que Cross soit protégé de toute représailles.

« Les écoles publiques n’ont rien à faire pour obliger les enseignants à exprimer des croyances idéologiques qu’ils n’ont pas, mais il est inacceptable de suspendre quelqu’un simplement pour avoir respectueusement donné son avis lors d’une réunion publique, ce pour quoi de telles réunions sont conçues », fait partie de la lettre à Sebastian lu.

« Il ne s’agit pas seulement d’un pronom; il s’agit d’approuver une idéologie. L’école favorise certaines croyances, et elle veut forcer Tanner à pleurer oncle et à les approuver également. Ce n’est ni légal ni constitutionnel, et la décision de l’école non plus ne l’était pas. de mettre Tanner en congé », a déclaré Langhofer dans un communiqué.

Cross n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’USA TODAY. Un porte-parole de l’école publique du comté de Loudoun a confirmé à USA TODAY que Cross est toujours en congé, mais n’a pas commenté davantage.

« La loi nationale et fédérale concernant la confidentialité des dossiers du personnel limite ce que nous pouvons dire à ce sujet. Je peux dire que M. Cross est en congé administratif payé », a déclaré le porte-parole.

Le district a été soumis à un examen minutieux ces derniers mois par des membres de la communauté qui pensent qu’il pousse des idées raciales et LGBTQ dans les salles de classe, ce qui a entraîné un effort pour rappeler six membres du conseil d’administration, selon Fox Washington DC

