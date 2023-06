Professeur de mathématiques jaloux qui a poignardé la femme de son ex-amant emprisonné pendant 22 ans

Un professeur de MATHS qui a poignardé la femme de son ex-amant est emprisonné depuis plus de 22 ans.

Clare Bailey, 44 ans, a attaqué Emma Russell, 43 ans, après que son mari a mis fin à leur liaison après une « poignée » de réunions sur « quelques années ».

Clare Bailey, qui a poignardé la femme de son ex-amant, est emprisonnée depuis plus de 22 ans Crédit : Mark Lister

Elle portait une perruque rouge et un masque Covid et tenait des fleurs alors qu’elle appelait à sa maison familiale – avant de poignarder et de couper sa femme avec un couteau à découper.

Emma a survécu à l’attaque de juin dernier à Harrogate, dans le nord de York, mais a subi de graves blessures au cou, au bras et à l’abdomen, a déclaré le tribunal de Leeds.

Bailey, de Dudley, West Mids, a admis une tentative de meurtre et a été emprisonné pendant 22 ans et quatre mois.

Le juge lui a dit qu’elle devait purger les deux tiers de cette peine en détention.

Le juge Robin Mairs a déclaré à Bailey Emma qu’elle était « en grande partie la cible de votre jalousie ».

Le juge a dit : « Ce matin-là, vous avez envoyé des messages à son mari pour lui dire à quel point vous l’aimiez… »

Le juge a dit de la victime : « Ce que vous avez fait domine ses journées et hante ses nuits. »

Bailey a également fait l’objet d’une injonction indéfinie.