Professeur de biologie sur la façon dont les étés plus longs peuvent être synonymes de malheur pour les lacs

Lorsque vous vous dirigez vers un lac au Canada cet été, vous remarquerez peut-être plus d’algues couvrant la surface que d’habitude. Selon un professeur de biologie, ce n’est qu’un des effets effrayants que notre planète se réchauffe sur les lacs du monde en ce moment.

Cela fait partie d’un schéma qui ne fera qu’augmenter avec le réchauffement climatique, a déclaré John Smol, professeur à l’Université Queen’s, à CTV News Channel, brossant un tableau de lacs rétrécissant, d’autres inondant, d’espèces de poissons en voie de disparition et de proliférations d’algues tuant des plantes sous-marines. .

“Nous sommes somnambules au désastre”, a-t-il déclaré dimanche, déclarant que nous devons agir maintenant pour ralentir ces changements. “Je ne dirais pas que c’est trop, trop tard, mais c’est très, très tard.”

Lorsque les gens entendent pour la première fois que nos étés s’allongent, au début « ils pensent que c’est formidable », dit-il.

Mais cette chaleur prolongée s’accompagne d’une instabilité croissante des écosystèmes, y compris des plus de 100 millions de lacs qui existent dans le monde.

“L’une des choses classiques pour les personnes qui pourraient être à leur chalet ce week-end, ou bientôt, ils commenceront à voir probablement plus de proliférations d’algues, en particulier des proliférations d’algues bleu-vert – ce sont les écumes à la surface des lacs”, a déclaré Smol. . “Ils n’ont probablement pas vu ceux qui étaient couramment dans le passé.”

Il a expliqué que les proliférations d’algues bleu-vert, qui sont des proliférations de cyanobactéries, “peuvent avoir de graves effets sur la santé, non seulement pour nous, mais pour d’autres organismes”.

Les cyanobactéries prospèrent dans l’eau chaude et peuvent se développer plus rapidement lorsque les températures augmentent, ce qui signifie que le changement climatique peut aider à créer les conditions idéales pour une prolifération d’algues accrue.

Ces proliférations d’algues peuvent bloquer la lumière du soleil pour ceux qui vivent sous la surface de l’eau, ainsi que consommer de l’oxygène qui aurait autrement pu nourrir les plantes sous-marines, entraînant des zones mortes dans nos lacs. Ils peuvent même rendre l’eau toxique en lessivant trop d’oxygène.

Nous avons déjà vu l’impact d’une prolifération de cyanobactéries dans l’un des Grands Lacs – l’approvisionnement en eau de Toldeo, dans l’Ohio, a été interrompu pendant trois jours en 2014 par une prolifération d’algues dans le lac Érié.

Mais la façon dont le changement climatique affecte nos lacs va au-delà des algues.

“Ce n’est qu’une des choses que vous pouvez voir visuellement”, a déclaré Smol. “Beaucoup d’habitats de poissons sont gravement touchés, en particulier les poissons d’eau profonde qui aiment l’eau froide.”

L’augmentation de la prolifération d’algues, la perte de leurs habitats naturels par les poissons d’eau froide, la diminution de la couverture de glace hivernale et la baisse des niveaux d’oxygène dissous dans l’eau sont tous couverts par une nouvelle étude qui a examiné comment le changement climatique affecte les lacs.

Smol, ainsi que des experts de l’Université York et de l’Université Bangor au Pays de Galles, ont passé en revue les recherches actuelles sur les lacs d’eau douce du monde entier afin de créer une image cohérente.

Le rapport, publié à la mi-juillet dans la revue à comité de lecture BioScience, a révélé que le changement climatique transforme nos lacs de nombreuses façons, selon l’endroit où ils se trouvent sur la planète.

En Ontario, des efflorescences algales ont été signalées dans les lacs jusqu’en novembre, souligne l’étude.

L’étude a également révélé que l’évaporation mondiale des lacs devrait augmenter de 16 % d’ici la fin du siècle.

“Dans une zone avec plus d’évaporation, les niveaux d’eau vont baisser”, a déclaré Smol. “Si vous vous trouvez dans une région où le ruissellement est plus important, disons que vous puisez votre eau dans des zones de haute montagne qui sont entraînées par la fonte des glaciers, eh bien, en ce moment, vous pourriez recevoir beaucoup d’eau, voire trop d’eau.

“Ils sont comme des châteaux d’eau, ces glaciers dans les montagnes – une fois qu’ils fondent, ils ralentissent un peu et coupent une grande partie de l’approvisionnement en eau.”

La perte de la couverture de glace sur les lacs peut également entraîner une plus grande salinité dans l’eau elle-même, selon l’étude, ce qui a un impact sur la vie aquatique.

Smol a déclaré que les impacts variables du changement climatique sur nos lacs affectent non seulement les plantes et les animaux dans l’eau, mais aussi les activités culturelles, récréatives et économiques des humains qui vivent près de cette eau.

“Pour de nombreuses personnes, le poisson d’eau douce est une source majeure de protéines, non seulement au Canada, mais dans le monde entier, et si certains de vos poissons les plus précieux sont évincés par ce réchauffement, cela entre également en ligne de compte pour la sécurité alimentaire”, a-t-il déclaré. .

Ces impacts sont souvent ressentis plus fortement par les communautés autochtones, qui peuvent dépendre de la pêche et d’autres activités liées à l’eau.

« La dernière chose dont de nombreuses communautés autochtones ont besoin, ce sont d’autres problèmes d’approvisionnement en eau », a déclaré Smol.

Notre inaction face au changement climatique est frustrante pour des scientifiques comme Smol, qui ont déclaré que nous ne nous étions pas suffisamment préparés à l’évolution de notre monde.

“Le fait que je sois toujours en colère signifie que j’ai encore de l’espoir”, a-t-il déclaré. « Mais il est très, très tard.

«Il y a eu quelques choses positives adoptées par différents gouvernements, mais nous devons avancer rapidement et aller dans cette direction. Plus nous attendons, moins nous avons d’options. Et vraiment, maintenant, des options pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il y a d’autres changements à venir, et nous devons nous y préparer.