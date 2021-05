«  Professeur  » Álvaro Morte, «  Lisbonne  » Itziar Ituño dit adieu à leurs personnages emblématiques

Spectacle espagnol à succès La Casa De Papel alias Money Heist est sur le point de disparaître après la diffusion de la saison cinq. Les fans attendaient que les fabricants abandonnent la dernière saison après un point culminant choquant montré dans la quatrième saison. Au milieu de cela, les acteurs principaux de la série, à savoir Álvaro Morte, qui joue Sergio Marquina (le professeur) et Itziar Ituño, qui est considérée comme Raquel Murillo (Lisbonne), ont partagé des messages disant au revoir à la série.

Álvaro a posté une vidéo dans laquelle on le voit partir pour les plateaux de Money Heist et affiche son charmant sourire en le faisant. Il l’a légendé comme suit: « Quitter pour la dernière fois l’ensemble de @lacasadepapel. Les mots sont inutiles. Merci beaucoup, pour tout. Aux fans (les premiers, bien sûr), à toute l’équipe de @vancouvermediaproducciones et @netflixes @ netflix Et vous, mon cher professeur. Je regretterai de passer un si bon moment avec vous. MERCI. «

Alors qu’Itziar a posté une photo des décors avec quelques images fixes de son rôle de Raquel. Elle a écrit: « Orain bai! AGUR, Raquel Murillo inspektorea, Lisboa lapurra !! Hau bai hau bidaia !! Ahora sí! AGUR, CIAO, ADEU, ADIOS, BYE, AU REVOIR Raquel Murillo, Aio Lisboa !! Vaya viaje !! Quoi un voyage! @vancouvermediaproducciones @lacasadepapel @netflix @netflixes @netflixlat @netflixbrasil @netflixpt (Maintenant oui! AU BON, Inspecteur Raquel Murillo, voleur de Lisbonne !! C’est ce voyage !! Au revoir Raquel Murillo, Aio Lisboa !! Partez en voyage !! Quel voyage!)

Money Heist met également en vedette Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce et d’autres dans les rôles principaux. Netflix n’a pas encore annoncé la date de diffusion de la dernière saison.