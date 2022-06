Produits pour éliminer les taupes, les acrochordons peuvent être nocifs

Par Cara Murez

Journaliste de la journée de la santé

LUNDI 20 juin 2022 (HealthDay News) — Il peut sembler tentant de supprimer un Môle ou étiquette de peau vous n’aimez pas avec un produit qui promet de les faire disparaître rapidement.

Ne le faites pas, disent les experts.

Les dermatologues et la Food and Drug Administration des États-Unis mettent en garde contre les dangers de l’utilisation de produits non réglementés pour l’élimination par soi-même des grains de beauté, des acrochordons et d’un autre type de croissance connu sous le nom de kératoses séborrhéiques.

Non seulement cela pourrait provoquer des cicatrices et des infections, mais cela peut également masquer le cancer de la peau et rendre plus difficile pour les médecins de l’identifier et de le traiter rapidement.

“Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les patients devraient éviter d’essayer de traiter les grains de beauté à la maison. Et c’est certainement la plus inquiétante… que les patients atteints de cancer confondent souvent le cancer de la peau avec des grains de beauté bénins”, a déclaré le Dr Chad Prather, un dermatologue certifié en Baton Rouge, La. “Nous voyons souvent des patients qui ont un cancer de la peau. Il a été diagnostiqué et leur processus initial était d’essayer de le traiter à la maison avec des moyens physiques ou parfois ces produits en vente libre.”