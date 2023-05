Produits Google rumeurs que nous attendons toujours de voir en 2023

Google a annoncé une tonne de nouveaux gadgets et services lors de sa conférence des développeurs d’E/S, du Pixel Fold à la Pixel Tablet, Android 14 et plus de fonctionnalités d’IA pour son moteur de recherche. Mais si l’histoire de Google est quelque chose à en juger, il y a probablement encore plus d’appareils à venir plus tard cette année.

Le produit le plus important dont nous n’avons pas entendu parler à Google I/O était la gamme Pixel 8 attendue, qui servirait de réponse de Google à la rumeur de l’iPhone 15 et de la famille Galaxy S23 de Samsung. Nous n’avons pas non plus beaucoup entendu parler de la Pixel Watch chez I/O, bien que la société présente généralement ses nouveaux produits mobiles à l’automne. Il est également possible que Google en dise plus sur la plate-forme de réalité mixte qu’il développe en partenariat avec Samsung et Qualcomm.

Alors que Google a largement exposé la vision de son approche des nouveaux produits à I/O, son événement Pixel d’automne est l’endroit où nous examinons de plus près comment l’entreprise exécute cette approche grâce à un nouveau matériel. Voici un aperçu de ce que nous surveillerons plus tard cette année sur la base de rumeurs et des lancements de produits précédents de la société.

Pixel 8 et 8 Pro

Google lance généralement de nouveaux téléphones Pixel phares à l’automne, et nous nous attendons à ce que la société suive le même schéma en 2023. Nous ne saurons pas ce qui attend les Pixel 8 et 8 Pro de Google tant qu’elle n’aura pas annoncé ces appareils.

Cependant, les mises à jour de Google ont été très centrées sur l’appareil photo ces dernières années, la gamme Pixel 7 bénéficiant d’un zoom amélioré et le Pixel 7 Pro recevant un nouveau mode de photographie macro. Avec les Pixel 6 et 6 Pro, qui ont été les premiers Pixels à fonctionner sur les puces Tensor de Google, nous avons vu de nouvelles fonctionnalités telles que Magic Eraser, Face Unblur et Real Tone. Dans cet esprit, il ne serait pas surprenant de voir Google pousser l’appareil photo encore plus loin sur les Pixel 8 et 8 Pro, bien que nous ne sachions pas encore exactement à quoi cela ressemble. Les deux téléphones auront également probablement un nouveau processeur Tensor.

Les fuites ont été rares jusqu’à présent, mais il y a eu quelques rapports prétendant fournir des détails sur la prochaine paire de pixels de Google. Le plus récent vient du leaker Kuba Wojciechowski, qui a partagé une vidéo avec le blog 91mobiles prétendant montrer le Pixel 8 Pro. La vidéo suggère que le téléphone aura un thermomètre pour mesurer la température corporelle. WinFuture rapporte que les nouveaux téléphones fonctionneront sur Android 14 et disposeront de 12 Go de RAM. Steve Hemmerstoffer, un fuyant de gadgets bien connu, s’est également associé à des blogs MySmartPrice et SmartPrix pour publier ce que l’on dit être des rendus des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Montre Pixel 2



Google n’a pas discuté des plans pour les futures montres Pixel, et il n’y a pas eu beaucoup de fuites ou de rumeurs sur la suite de la smartwatch de Google. Mais puisque les téléphones Pixel de Google suivent une cadence annuelle – tout comme les plus grands concurrents de la Pixel Watch comme l’Apple Watch et la Samsung Galaxy Watch – il ne serait pas surprenant de voir la Pixel Watch emboîter le pas. Blog 9to5Google rapporte également que Google prévoit en effet d’annoncer une nouvelle Pixel Watch à l’automne aux côtés de la gamme Pixel 8.

Sur la base de la direction actuelle de Google pour la Pixel Watch, nous pouvons probablement nous attendre à voir le même design rond sur sa suite. La dernière version de Wear OS fera également probablement son apparition. J’espère également voir une plus longue durée de vie de la batterie et quelques fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé et de la forme physique, telles que la détection automatique des entraînements.

Plateforme de réalité mixte

Google, Samsung et Qualcomm se sont associés sur une nouvelle plateforme de réalité mixte, comme Samsung l’a annoncé en février. Cependant, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis lors.

« Nous travaillons vers une nouvelle génération d’informatique rendue possible par des expériences immersives à travers de tout nouveaux facteurs de forme qui amélioreront encore ce que vous pouvez faire avec Google », a déclaré Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plates-formes et des écosystèmes de Google, sur scène lors de l’événement de Samsung. .

Aucune des deux sociétés n’a encore révélé de détails sur le partenariat, ce qui signifie qu’il n’est toujours pas clair quels types de produits résulteront de la collaboration ou à quoi ressemblera le logiciel. TM Roh, le chef de la division mobile de Samsung, a décrit l’annonce comme un moment « déclaratif » montrant l’engagement de l’entreprise à construire un écosystème XR lors d’un entretien avec CNET en février.

Mais Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits de Google pour Android, a déclaré lors des I/O 2023 que la société partagerait davantage sur son partenariat « XR immersif » plus tard cette année. L’annonce intervient également alors qu’Apple devrait dévoiler son premier casque de réalité mixte lors de sa conférence mondiale des développeurs, qui débute le 5 juin.

Nouveaux Pixel Buds série A

Cela fait un moment que Google n’a pas sorti une nouvelle paire de Pixel Buds. Si la société a une nouvelle paire d’écouteurs sans fil dans sa feuille de route 2023, il y a une chance que nous puissions en entendre parler à l’automne. Les Pixel Buds A-Series à 99 $ de Google devraient particulièrement être rafraîchis puisque la société n’a pas publié de nouvelle version depuis juin 2021, à part nouvelle couleur options. Amazon vient de lancer une nouvelle version économique de ses Echo Buds à un prix compétitif de seulement 50 $, ce qui donne à Google plus de rivalité sur le marché des écouteurs sans fil moins chers. Bien que nous n’ayons pas encore entendu beaucoup de rumeurs, nous espérons que Google répondra à certaines de nos critiques à l’égard des Pixel Buds A-Series actuels, telles que leur manque de commandes tactiles de volume.

Charge Fitbit 6

La marque Fitbit de Google lance également généralement de nouveaux produits à la fin de l’été ou au début de l’automne. L’une des principales mises à jour que nous attendons cette année est le Fitbit Charge 6, compte tenu du Fitbit Charge 5 lancé en 2021. Le prochain tracker de fitness principal de Fitbit sera presque identique au Charge 5, selon 9to5Google. Il ne serait pas non plus surprenant de voir le Charge 6 hériter de certaines fonctionnalités du Sense 2, telles que la prise en charge de Google Wallet et la capacité de surveiller en permanence les signes de stress tout au long de la journée.

Si les rumeurs s’avèrent exactes et que Google maintient ses modèles de lancement de produits précédents, la chute pourrait être un moment majeur pour la division des vêtements portables de l’entreprise. À l’approche de l’automne, nous aurons également une meilleure idée de la façon dont les nouveaux appareils de Google se comparent à ceux de Samsung et d’Apple. Samsung lance généralement de nouveaux téléphones pliables et appareils portables au mois d’août, tandis qu’Apple lance généralement de nouveaux iPhones et montres Apple en septembre.