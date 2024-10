Produits de soins corporels pour améliorer votre routine

Les produits présentés dans cet article proviennent de marques disponibles dans NBCUniversal Checkout. E! fait une commission sur les achats.

Il y a de fortes chances que vous ayez une routine de soins de la peau complète que vous appliquez avec diligence chaque matin et chaque soir. Entre le nettoyant pour le visage, le rétinol, la crème hydratante, la vitamine C et le SPF, nous consacrons tellement de temps et d’efforts à garder la peau de notre visage en bonne santé, alors pourquoi pas notre corps ?

Je n’avais jamais vraiment pensé aux soins du corps, à part appliquer une lotion après ma douche. Puis j’ai réalisé que mon corps avait aussi besoin de sa propre routine de soins de la peau.

Tout comme votre visage, votre corps mérite un soin quotidien. Votre peau est votre plus grand organe et en prendre soin ne devrait pas s’arrêter à votre mâchoire. Qu’il s’agisse d’une peau sèche, d’acné sur le dos ou d’une irritation sur la poitrine, votre corps a besoin de la même attention. De plus, une routine de soins du corps dédiée transforme vos soins personnels quotidiens en un rituel de bien-être.

C’est pourquoi j’ai dressé une liste de produits de soins corporels incontournables à ajouter à votre routine.

Pour moi, les soins du corps commencent avant la douche.

J’ai découvert le brossage à sec il y a des années et cela a changé la donne dans le traitement de la peau rugueuse et bosselée (alias kératose pilaire) courante le long des bras et des jambes. Je fais cela avant chaque douche, en commençant par mes jambes et en remontant.

De plus, j’utiliserai un gommage corporel exfoliant plusieurs fois par semaine pour aider à éliminer les peaux mortes. Le gommage corporel KP Bump Eraser de First Aid Beauty est une option préférée des fans, et vous pouvez l’acheter ci-dessous.

Les peaux à tendance acnéique bénéficieront d’un nettoyant pour le corps ou d’une crème hydratante contenant des ingrédients actifs, comme la lotion pour le corps Paula’s Choice. Il contient 10% d’AHA. Vous pouvez également acheter le nettoyant pour le corps contre l’acné de Murad. Il est fait avec de l’acide salicylique.