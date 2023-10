Produits de lit et de bain les plus vendus

Chez NBC Select, nous avons lancé le mois dernier nos tout premiers Best of Bed & Bath Awards. Nous avons passé des centaines d’heures à essayer des dizaines de produits pour le lit et le bain et avons choisi nos favoris dans des catégories telles que les tapis de bain, les peignoirs, les oreillers et les rideaux occultants. En ce qui concerne nos lauréats finaux, nos lecteurs étaient plus intéressés par les oreillers et les draps. Ci-dessous, nous mettons en évidence les 10 produits les plus achetés de notre couverture Best of Bed & Bath Awards.

Les chambres gagnantes des Best of Bed & Bath Awards les plus achetées

Prix : Meilleur oreiller | Taper : Alternative au duvet

: Meilleur oreiller | : Alternative au duvet Note moyenne de 4,4 étoiles sur 10 462 avis sur Amazon

Prix : Meilleurs draps | Taper : Refroidissement

: Meilleurs draps | : Refroidissement Note moyenne de 4,8 étoiles sur 2 162 avis à Sijo

Prix: Meilleurs draps | Taper : Taie d’oreiller

Meilleurs draps | : Taie d’oreiller Note moyenne de 4,7 étoiles sur 17 591 avis sur Amazon

Prix: Meilleurs draps | Taper: Classique

Meilleurs draps | Classique Note moyenne de 4,4 étoiles sur 16 985 avis à Brooklinen

Prix: Meilleur oreiller

Meilleur oreiller Note moyenne de 4,4 étoiles sur 4 049 avis sur Amazon

Prix: Meilleur oreiller | Taper: Refroidissement

Meilleur oreiller | Refroidissement Note moyenne de 4,2 étoiles sur 303 avis sur Amazon

Cube d’oreiller Cube latéral

Prix: Meilleur oreiller | Taper: Couchette latérale

Meilleur oreiller | Couchette latérale Note moyenne de 4,1 étoiles sur 2 446 avis sur Amazon

Gagnants des salles de bains Best of Bed & Bath Awards les plus achetés

Prix: Meilleure serviette

Meilleure serviette Note moyenne de 4,4 étoiles sur 3 426 avis sur Amazon

Prix: Meilleure doublure de douche

Meilleure doublure de douche Note moyenne de 4,7 étoiles sur 10 967 avis sur Amazon

Prix: Meilleur tapis de bain | Taper: Tissu

Meilleur tapis de bain | Tissu Note moyenne de 4,5 étoiles sur 233 avis sur The Company Store

Comment nous avons choisi nos gagnants

Pour trouver nos gagnants, nos rédacteurs et notre personnel ont essayé des centaines d’articles de lit et de bain. Les produits ont subi une période d’essai de cinq semaines avant d’être sélectionnés comme nos favoris dans leur catégorie respective.

Lorsque nous examinons des produits, en particulier des articles de lit et de bain, nous les examinons de manière globale. Être notre favori dans une catégorie nécessite de répondre à une multitude de besoins de nos lecteurs. Nous souhaitons proposer des produits performants, mais nous souhaitons également partager ceux qui permettent à nos lecteurs d’améliorer leur vie. Entre autres choses, nous avons spécifiquement examiné le prix, la qualité du tissu, la capacité d’absorption et l’efficacité.

Ce que signifie notre badge

Lorsqu’un produit porte le badge Select, vous pouvez être sûr que notre équipe de rédacteurs en tant qu’experts en shopping a soigneusement examiné l’article. Nous sommes avant tout des journalistes, ce qui signifie que nous ferons toujours nos recherches et nos reportages.

