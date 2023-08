Produits de la boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour la 20e édition de la télévision/Shutterstock

Khloe kardashian est de retour au blond platine pour la fin de l’été et heureusement, son coloriste, Tracey Cunningham a partagé exactement ce qu’elle a fait pour obtenir ce look. Non seulement Tracey a partagé une étape par étape, mais elle a également révélé les produits exacts qu’elle a donné à Khloe pour conserver sa magnifique nouvelle couleur.

Tracey a révélé : « Khloe voulait garder ses cheveux aussi longs que possible, alors j’ai créé une nuance blonde platine avec la couleur partout. J’ai utilisé de l’eau de Javel sur tous ses cheveux, même à la racine pour obtenir la couleur. Il y avait très peu de reflets entre les deux – presque toute sa tête, de la racine aux pointes, était décolorée et tonifiée.

Quant aux produits que Khloe utilise actuellement, Tracey a partagé : « J’ai renvoyé Khloe chez elle avec Olaplex No. 3 Perfecteur de cheveux et lui a recommandé d’utiliser ce traitement de renforcement des liens à domicile chaque semaine pour garder ses cheveux en bonne santé. Lorsque vous portez les cheveux d’une personne au blond platine, ses cheveux ont besoin d’un soin supplémentaire pour rester en bonne santé.

Tracey ne jure que par Olaplex comme elle l’a déclaré : « Olaplex contient une technologie de création de liaisons unique en son genre avec 160 brevets pour relier les liaisons disulfure endommagées dans les cheveux qui sont responsables de la force et de la structure des cheveux pour des cheveux plus forts et plus sains. -des cheveux d’apparence. J’ai également recommandé Olaplex No. 4P Shampooing tonifiant rehausseur de blond à utiliser lorsqu’elle se lave les cheveux pour conserver sa couleur blonde et éloigner les reflets cuivrés.