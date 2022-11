Produits de beauté pour vous aider à battre l’horloge

Les produits anti-âge peuvent aider à ralentir certains des effets néfastes du temps sur votre peau et, dans certains cas, même les inverser. Si vous avez la peau plus foncée, parlez à votre médecin des options de traitement ou des variations les plus appropriées à votre type de peau et des affections les plus susceptibles de l’affecter. Pour les peaux plus foncées, ces conditions peuvent inclure l’acné, les taches claires ou foncées ou les bosses du rasoir.

Voici les 10 meilleures façons de garder une apparence intemporelle selon nos experts.

1. SPF avec du zinc

« L’utilisation quotidienne d’un FPS, même si vous n’êtes pas à l’extérieur, est le meilleur moyen de ralentir le vieillissement de la peau », déclare Leslie Baumann, MD, auteur de Cosméceutiques et ingrédients cosmétiques.

Alors que les dermatologues sont heureux si vous mettez de la crème solaire, ils préfèrent le zinc comme meilleur écran solaire. “Le zinc n’irrite pas les peaux sensibles et offre la protection UVA à large spectre”, déclare Jessica Wu, MD, professeure clinique adjointe de dermatologie à l’Université de Californie du Sud.

Les rayons ultraviolets A ou UVA pénètrent plus profondément dans la peau et causent des dommages à l’ADN qui entraînent un relâchement cutané et les ridessans parler de cancer. L’un des écrans préférés de Baumann est EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46, car les fines particules de zinc ne strient pas et ne coulent pas dans vos yeux.