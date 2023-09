Produits de beauté de Paige Lorenze : exclusifs – Hollywood Life

Crédit d’image : Garçon laitier

Paige Lorenze a organisé son tout premier événement éphémère pour sa marque de vêtements Dairy Boy à Soho, New York, du 25 au 27 août, où elle a lancé sa première ligne de denim et une nouvelle collection inspirée de l’US Open. L’influenceur vendait exclusivement plusieurs articles, afin que les clients aient la possibilité d’essayer les vêtements, plutôt que de simplement les commander en ligne. Paige est originaire du Connecticut et elle est récemment revenue après avoir vécu à New York pendant quelques années. Son esthétique rustique et extérieure a continué d’inspirer l’ambiance de Dairy Boy.

Lorsqu’on lui a demandé comment le nom de sa marque est né, elle a répondu : « J’ai dit à mes abonnés que je venais de découvrir que le lait d’avoine n’était pas vraiment bon pour la santé et que j’essayais de le faire parce que tout le monde l’était. » Au cours des dernières années, le lait végétal est devenu populaire parmi les influenceurs et les médias sociaux. Paige n’est pas d’accord avec la norme et elle l’a dit HollywoodVie, «Je vais juste boire du lait entier. Tous mes [Instagram] des histoires racontaient que je ne connais rien au lait et que je ne sais pas pourquoi j’ai décidé cela. Je vais le boire maintenant »

Une chose en a entraîné une autre et Paige a créé un chapeau pour ses abonnés et amis avec les mots « Dairy Girl Summer ». «J’allais toujours créer une marque, puis c’est tombé sur moi et j’ai aimé ça. J’aime les choses simples. Ma ville natale. J’ai des chevaux. J’ai grandi dans beaucoup de terres », a expliqué le natif du Connecticut.

Elle a également incorporé une ligne sur le thème de l’US Open pour le pop-up, inspirée par son petit ami. Tommy Paulqui est un joueur de tennis professionnel.

Après s’être assise avec l’influenceur, elle a partagé avec HollywoodVie ses produits de beauté et de maison préférés qu’elle recommanderait à ses abonnés. Faites défiler pour les meilleurs choix de Paige.

Paige recommande ces saladiers Jade pour ajouter de la couleur à l’esthétique de votre cuisine, partageant qu’ils sont très populaires sur sa vitrine Amazon. « Celat inspiré moi à vouloir à faire un maison collection pour mon marque parce que de comment Bien mon maison vitrine était faire sur mon Amazon », a partagé l’influenceur.

Achetez les bols à salade Jade pour 66 $ sur Amazon !

«J’adore le filtre Charlotte Tilbury Flawless Filter car nous voyons beaucoup de crèmes hydratantes teintées, mais rien qui ne dure réellement. Parfois, je serre mon petit ami dans mes bras et mon maquillage se détache sur sa chemise, mais avec Flawless Filter, c’est naturel et brillant mais ça reste », a-t-elle déclaré. HollywoodVie.

Obtenez le filtre Charlotte Tilbury Flawless pour 59,89 $ sur Amazon aujourd’hui !

La native du Connecticut ne jure que sur le crayon à sourcils Kosas, qui est son choix pour retoucher ses sourcils avant de quitter la maison. «J’adore les produits pour les sourcils», a-t-elle déclaré, en expliquant comment ce produit aide à garder son maquillage naturel.

Obtenez le crayon à sourcils ultra-fin et plumeux Kosas Brow Pop Nano pour 22 $ !

Le maquillage de Paige tourne autour de la poudre bronzante – l’une de ses principales priorités est de s’assurer qu’elle est toujours bronzée et éclatante. Avec ce produit Dib’s, elle l’adore parce qu’elle «comme[s] polyvalent des choses. Comme le fard à paupières que je porte n’est en réalité qu’une crème bronzante.