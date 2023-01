Produits comestibles et enfants : les appels aux centres antipoison augmentent

Si un enfant de 3 ans trouve un cookie sur la table, il y a de fortes chances qu’il le mange.

Même s’il est fabriqué avec de la marijuana ou du THC, du CBD ou d’autres composants du cannabis.

Alors que de plus en plus d’États ont légalisé l’utilisation de la marijuana et une gamme toujours plus large de produits dérivés, il n’est pas surprenant que de plus en plus d’enfants soient exposés, notamment en mangeant des produits comestibles à base de marijuana. Une brève recherche publié dans la revue Pédiatrie ont constaté qu’entre 2017 et 2019, il y avait eu 4 172 appels aux centres antipoison régionaux concernant l’exposition au cannabis chez les bébés et les enfants jusqu’à l’âge de 9 ans. Environ la moitié des appels concernaient des produits comestibles.

La fréquence de ces appels et le pourcentage lié aux produits comestibles ont augmenté au cours de la période de deux ans. Sans surprise, les expositions étaient environ deux fois plus fréquentes dans les États où la consommation de marijuana est légale que dans ceux où elle ne l’est pas.

Plus d’appels concernant des produits comestibles impliquant de jeunes enfants

Le groupe d’âge le plus souvent impliqué était celui des enfants de 3 à 5 ans, ce qui est logique : c’est l’âge où ils sont assez âgés pour que les parents les quittent des yeux pendant une minute ou deux, mais pas assez pour comprendre pourquoi. ils ne devraient pas manger que brownie, ours en gélatine ou morceau de chocolat.

Heureusement, les effets de ces expositions étaient pour la plupart mineurs – mais chez 15%, ils étaient modérés et chez 1,4%, ils étaient graves. Dans de rares cas, une ingestion importante peut entraîner des difficultés respiratoires ou même le coma. C’est le problème avec les produits comestibles : il est difficile de savoir combien de cannabis contient chacun, il est facile d’en ingérer beaucoup et les effets peuvent durer longtemps.

Il est également important de se rappeler qu’il ne s’agissait que d’une étude sur les appels aux centres antipoison. Il est impossible de savoir combien d’expositions il y a eu qui n’ont jamais été signalées – y compris combien sont passées complètement inaperçues par les parents ou les soignants.

La sécurité d’abord : les enfants et le cannabis

De toute évidence, il faudra une réglementation concernant l’étiquetage et les emballages sans danger pour les enfants. Mais dans l’immédiat, les parents et les autres ne devraient pas acheter de produits comestibles à base de marijuana qui pourraient plaire aux enfants (tout comme il est préférable de ne pas acheter de dosettes de détergent qui ressemblent à des bonbons). Si vous achetez des produits comestibles à base de marijuana qu’un enfant pourrait vouloir manger, ils doivent toujours être stockés en toute sécurité, hors de portée.

Lorsque les parents amènent leurs enfants chez des amis, il peut être judicieux d’ajouter les produits comestibles à base de marijuana à la liste des problèmes de sécurité à poser. Pensez à quelque chose du genre : « Hé, notre fille est encore petite et curieuse, alors nous aimons poser des questions sur des choses comme les allumettes, les armes à feu, les médicaments, les produits comestibles à base de marijuana ou d’autres choses qui pourraient être dangereuses pour elle si elle s’y met. . Y a-t-il quelque chose qui pourrait être à sa portée ?

C’est peut-être un peu gênant, mais si vous le faites rapidement et de façon routinière, vous pouvez réduire la gêne. Et en fin de compte, cela vaut un peu de maladresse pour garder votre enfant en sécurité.

