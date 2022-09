Produits chimiques toxiques trouvés dans les uniformes scolaires des enfants

Une nouvelle étude rapporte que des produits chimiques toxiques ont été trouvés dans les uniformes scolaires des enfants et d’autres articles vestimentaires conçus pour résister aux taches; un commerce inhabituel au détriment de la santé des enfants, selon l’un des chercheurs de l’étude.

“Il est plus important d’avoir la santé des enfants que de s’assurer que vos enfants sont antitaches”, a déclaré mercredi Miriam Diamond, professeure de sciences environnementales à l’Université de Toronto, à CTV News Channel.

Dans une étude publiée dans la revue Environmental and Science Technology, Diamond, ainsi que d’autres chercheurs d’Amérique du Nord, ont rapporté avoir trouvé des niveaux de substances polyfluoroalkylées (PFAS), également appelées «produits chimiques éternels» dans les uniformes scolaires, les combinaisons de neige, les mitaines, les bavoirs et les chapeaux vendus au Canada et aux États-Unis

Ces produits chimiques sont connus pour prendre des années à se décomposer et à polluer le sol et l’eau dans l’environnement, et ils peuvent être toxiques pour les humains s’ils sont ingérés.

L’étude a révélé que 65% des 72 produits testés différents contenaient des PFAS, mais les uniformes scolaires composés à 100% de coton et de mélanges synthétiques en contenaient les quantités les plus élevées. Les alcools fluorotélomères (FTOH), qui sont utilisés dans la production de PFAS, se trouvaient le plus souvent dans les vêtements pour enfants. Des rapports antérieurs ont révélé la présence de FTOH dans les tapis et les vaporisateurs et chiffons antibuée.

Diamond a déclaré que les produits chimiques trouvés sont utilisés pour repousser et résister aux taches et à l’eau, mais le coût d’assurer la propreté d’un enfant pour ses vêtements d’extérieur ne devrait pas l’emporter sur l’importance des risques pour la santé à l’avenir.

“Nous sommes préoccupés par les produits chimiques en raison de leur potentiel à causer des effets néfastes sur la santé, allant de l’asthme à des problèmes de fonction immunitaire, en passant par des problèmes de métabolisme et de thyroïde”, a-t-elle déclaré. “Donc, un très large éventail de problèmes de santé qui ne semblent vraiment pas en valoir la peine pour repousser une tache.”

Bien qu’il y ait eu des preuves dans le passé qui indiquent une certaine élimination des produits chimiques en lavant les vêtements, Diamond affirme que la prévention est le meilleur moyen de s’assurer que les enfants ne sont pas exposés à ces produits chimiques.

“Essayez d’éviter d’acheter de nouveaux uniformes scolaires étiquetés comme résistants aux taches, anti-taches et hydrofuges. Veuillez faire pression sur votre conseil scolaire pour qu’il vous conseille d’acheter un uniforme scolaire qui n’est pas étiqueté comme résistant aux taches.