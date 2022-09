Produits chimiques toxiques trouvés dans les articles des magasins à un dollar ; Nouvelle taxe sur le luxe introduite: la feuille de triche Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché a rassemblé les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Les produits des magasins à un dollar contiennent souvent des produits chimiques toxiques, selon un rapport

Une analyse d’Environmental Defense a examiné les produits vendus dans les magasins à un dollar, y compris Dollarama et Dollar Tree, et a révélé qu’un article sur quatre était positif pour les substances gérées en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

Certains de ces articles comprenaient des écouteurs avec des niveaux élevés de plomb et des boîtes de conserve doublées de BPA.

Mais alors que de nombreuses conclusions du rapport se situaient dans les limites autorisées, Environmental Defence affirme que ces limites doivent être plus strictes.

La soudure dans un ensemble d’écouteurs, par exemple, avait 3 000 fois la limite légale de plomb autorisée sur les parties accessibles. Mais la soudure n’est pas couverte par la réglementation, une lacune dont Environmental Defence insiste pour qu’elle soit comblée.

Cassie Barker, responsable des produits toxiques pour Environmental Defence, a déclaré que le plomb interne peut toujours être exposé si les produits se cassent ou s’usent.

“La façon dont les enfants utilisent les produits, et vous savez qu’ils cassent des choses et donc qu’en interne [lead] devient rapidement un prospect externe », a-t-elle déclaré.

Dollarama a déclaré que parce que les produits sont conformes à la réglementation canadienne, ils peuvent être utilisés en toute sécurité “aux fins prévues”.

Dollar Tree a déclaré qu’une étude similaire publiée aux États-Unis il y a deux ans a incité l’entreprise à retirer 17 produits chimiques de ses produits. Lire la suite

Environmental Defence a fourni son rapport aux entreprises dont les magasins qu’il a visités, y compris Dollar Tree et Dollarama. (Jon Hernandez/CBC)

La nouvelle taxe sur le luxe pourrait être plus problématique qu’elle n’en vaut la peine, selon les critiques

À partir de jeudi, les acheteurs de voitures de luxe et d’avions personnels d’une valeur de plus de 100 000 dollars, et les bateaux dont le prix dépasse 250 000 dollars, seront désormais frappés d’une taxe de luxe supplémentaire de 10 à 20 %.

La taxe devrait générer 163 millions de dollars de nouveaux revenus chaque année.

Mais Don Drummond, ancien sous-ministre adjoint fédéral chargé de la politique budgétaire et ancien économiste en chef de la Banque TD, prévient que la taxe pourrait être facile à contourner.

“Quoi que vous définissiez comme le seuil d’un bateau ou de tout autre produit de luxe, quelqu’un fera quelque chose pour le contourner”, a déclaré Drummond.

Les fonctionnaires fédéraux, quant à eux, continuent de défendre la taxe.

« C’est formidable pour les Canadiens d’être prospères », a déclaré mercredi la ministre des Finances, Chrystia Freeland. “Je pense aussi que les gens qui vont vraiment très bien devraient se sentir à l’aise de soutenir tout le monde.” Lire la suite

La ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a défendu la taxe de luxe lors d’une tournée en cours en Alberta mercredi. (Bill Graveland/La Presse canadienne)

Il ne trouve pas de médecin de famille. Maintenant, il offre une récompense de 5 000 $

Gary Shuster est un grand partisan des soins de santé publics. Mais après avoir perdu son médecin de famille et n’avoir pu en trouver un nouveau, l’homme de Vancouver offre maintenant une récompense de 5 000 $ à quiconque peut l’aider à mettre fin à ses recherches.

Les critiques ne manqueront pas de souligner que la prime en espèces sape le système même qu’il prétend soutenir. Mais en tant que personne vivant avec un trouble métabolique rare, Shuster a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix.

L’homme de 55 ans vit avec un déficit en CPT2, une maladie attaquant les muscles qui peut être déclenchée par le stress, l’anxiété et l’infection, entraînant de graves crampes, des troubles cognitifs et une faiblesse musculaire. Un suivi régulier par un médecin familiarisé avec le déficit en CPT2 est important pour le contrôler.

“J’ai de jeunes enfants, et s’il m’arrivait quelque chose, ce serait vraiment une catastrophe pour eux”, a déclaré ce père de trois enfants. “En tant que parent responsable, je dois prendre des mesures pour m’assurer de rester en bonne santé.”

Dès mercredi après-midi, deux personnes avaient répondu à son annonce. Les deux ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés par la récompense de 5 000 $. Lire la suite

Gary Shuster offre une récompense de 5 000 $ à quiconque pourra le mettre en contact avec un médecin de famille à Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

York Public Health conseille de jeter 2 produits dans le cadre d’une enquête sur les empoisonnements des restaurants de Markham

L’agence de santé pense que les produits peuvent être contaminés par des formes hautement toxiques d’aconit.

La Banque du Canada réfute la désinformation sur l’impression d’argent sur Twitter

La banque centrale a récemment utilisé les médias sociaux pour engager le public sur l’économie.

La plupart des médecins ont subi un coup financier au cours de la 1ère année de COVID, mais les meilleurs salariés se sont très bien débrouillés

Un médecin sur quatre à facturation élevée a reçu une subvention salariale fédérale, selon une analyse de la CBC.

