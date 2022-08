Produits chimiques toxiques « pour toujours » trouvés dans les articles des magasins à un dollar : rapport

Une organisation environnementale canadienne demande plus de transparence et une meilleure application des réglementations nationales sur les produits chimiques toxiques après que plus d’un quart des articles achetés dans les magasins à un dollar populaires aient été testés positifs pour des substances telles que le plomb.

Le rapport Environmental Defense est basé sur une analyse de dizaines de produits, notamment des produits électroniques, des jouets, des aliments en conserve et du pop-corn micro-ondes.

L’une des principales préoccupations est que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement ne limite actuellement le niveau de substances toxiques que dans ce qui est considéré comme la partie extérieurement « accessible » d’un produit.

La soudure à l’intérieur de certains écouteurs et jouets a été testée positive pour des niveaux de plomb 8 000 fois supérieurs à la quantité maximale autorisée à l’extérieur des articles.

Selon Cassie Barker, responsable du programme sur les substances toxiques d’Environmental Defence, un produit peut être cassé ou usé, de sorte que les limites devraient s’appliquer à l’ensemble plutôt qu’aux seules pièces accessibles lorsqu’il est neuf.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, dit qu’il lira le rapport et qu’il est ouvert à apporter des modifications à la loi, qui fait déjà l’objet d’une mise à jour législative qui sera débattue à la Chambre des communes cet automne.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 août 2022.