Produits chimiques courants : lien avec le cancer du sein ?

“C’est un sujet qui est encore à l’étude, et il est important de l’étudier plus avant”, dit-elle. “Mais aucune preuve solide n’a émergé d’une relation [between breast cancer risk] et l’exposition aux contaminants environnementaux.”

Smith offre ce conseil : “Vous devez accepter dans la vie qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas – et restez aussi proche que possible d’un état de vie naturel. Réduisez où et quand vous le pouvez et minimisez les risques quand et où vous pouvez dans tous les domaines de votre vie.”

Pour aider toutes les femmes à faire des choix plus intelligents en matière de style de vie, de soins personnels et d’environnement, Gray et ses collègues de Vassar et de l’Institut du cancer de l’Université de Pittsburgh ont créé un CD éducatif qui peut être demandé via leur site Web (www.erbc.vassar.edu).

De plus, l’Environmental Working Group propose une base de données en ligne de quelque 14 000 produits de soins personnels classés en fonction de leur niveau de contaminants chimiques.