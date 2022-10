Produits biologiques pour le psoriasis

Puis-je prendre des produits biologiques avec d’autres traitements ?

Chang continue d’utiliser d’autres traitements contre le psoriasis, notamment les crèmes topiques et la photothérapie.

“Je me sens mieux dans l’ensemble [with biologics], que je n’ai pas à tout faire parfaitement », dit-il. “C’est un peu mieux de savoir que j’ai un médicament qui fonctionne en arrière-plan.”

Et il sait que gérer le stress, faire de l’exercice et manger sainement sont essentiels pour éviter les poussées. Ils font de même pour le syndrome métabolique, un groupe de conditions liées aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques. Les personnes atteintes de psoriasis ont un risque plus élevé de syndrome métabolique.

En plus des rendez-vous réguliers avec un dermatologue pendant que vous prenez des produits biologiques, Fowler suggère de tenir votre médecin traitant au courant, de faire effectuer des analyses de sang chaque année et de consulter un rhumatologue tous les 6 mois.

« J’interroge aussi régulièrement les patients sur les douleurs articulaires, car environ 30 % [of people with psoriasis] développera un rhumatisme psoriasique », dit-elle.