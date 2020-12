Le diabète sucré est une maladie dans laquelle notre taux de sucre dans le sang augmente lorsque l’hormone insuline ne parvient pas à métaboliser le glucose. Si elle n’est pas traitée, la maladie peut causer de graves dommages aux organes vitaux tels que le cœur, les reins, les nerfs et les yeux. Par conséquent, les patients diabétiques suivent un régime alimentaire qui les aide à contrôler leur glycémie, en plus des médicaments à base d’insuline. Pendant les mois d’hiver, on dit que les niveaux de sucre augmentent en raison du stress du froid. Ci-dessous sont mentionnés les aliments qui peuvent aider les patients diabétiques à bien se maintenir.

Des légumes

Les carottes, les radis, les betteraves, les épinards, les feuilles de moutarde, le chou, le chou-fleur, le brocoli, la courge amère, les haricots verts, les pois et le maïs sont quelques-uns des légumes qui sont sans danger pour les patients diabétiques. Les carottes, radis et betteraves sont riches en fibres et en vitamines A, B6, C, E et K et. Ils sont également des entrepôts de nutriments notables comme le zinc, le calcium, le phosphore, le cuivre, l’iode et le magnésium. Le zinc, en particulier, est essentiel pour les diabétiques car il régule la libération d’insuline.

Des fruits

Les agrumes sont les plus bénéfiques pour les patients diabétiques car ils contiennent de la vitamine C, qui est un antioxydant puissant. Les oranges, la lime douce, les pommes, les poires, les grenades et les kiwis sont excellents pour le diabète. Ils sont riches en fibres solubles, micronutriments et macronutriments, vitamines, minéraux et antioxydants, qui préviennent la dégénérescence des tissus corporels.

Protéine animale

Les protéines sont nécessaires pour réparer les dommages aux tissus causés par l’augmentation de la glycémie. Les sources de protéines animales que les patients diabétiques peuvent consommer sont les viandes maigres, les poissons qui contiennent des acides gras oméga-3 et les œufs car ils sont pauvres en glucides. Les viandes rouges doivent être évitées.

Restrictions

Il est important de noter que la restriction en glucides est obligatoire pour chaque patient diabétique. Le riz et les pommes de terre sont riches en glucides et doivent être évités ou consommés avec modération. Le riz blanc et les pommes de terre ont également un indice glycémique élevé et les diabétiques doivent faire preuve de prudence. On peut essayer le riz brun, qui est juste du riz non transformé. Malgré sa teneur en glucides, le riz brun est également riche en fibres et en nutriments essentiels qui peuvent aider à gérer la glycémie.