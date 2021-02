Produits alimentaires qui vous font gagner de la graisse du ventre

Vous vous demandez quoi faire en dehors de l’entraînement pour éviter de grossir autour de l’abdomen? Eh bien, en dehors de l’exercice, il est tout aussi important de surveiller votre consommation de nourriture, de contrôler les portions et de pratiquer une alimentation consciente.

Après tout, vous êtes ce que vous mangez. Il y a des aliments qui font grossir ou nous pourrions plutôt les appeler des « brutes du ventre » qu’il faut éviter à tout prix pour perdre ces kilos supplémentaires autour de votre ventre.

Jetons un coup d’œil à la liste de ces aliments qui perturbent votre tour de taille mince par dépôt de graisse:

Aliments et boissons sucrés: les gâteaux, les bonbons, le yogourt glacé, les sodas et les pâtisseries sont riches en sucre. Ces aliments contiennent du sucre ajouté qui contient beaucoup de fructose.

Le sucre ordinaire et le sirop de maïs sont riches en fructose. L’un contient 50% de fructose tandis que l’autre 55%. Ces aliments diminuent la sensibilité à l’insuline et provoquent des dépôts de graisse autour du ventre.

Aliments transformés: les aliments transformés tels que le pain blanc, le riz blanc, les céréales pour petit déjeuner, les soupes en conserve ou les légumes en conserve, les croustilles, les tartes, les muffins, les biscuits, les biscuits – bien que délicieux, mais dépourvus de nutriments, de fibres et de vitamines. Ils contiennent beaucoup de sucre supplémentaire, de sel, d’huile et de calories, de gras trans.

Bacon, viande transformée: Ce sont riches en calories, en graisses saturées qui déstabilisent absolument les fonctions de votre corps. Évitez les hot-dogs, le bacon et les saucisses car ils sont difficiles à digérer et s’ajoutent au dépôt de graisse dans votre région abdominale.

Alcool: la consommation d’alcool interfère avec le métabolisme du corps; réduit la capacité de combustion des graisses et les calories provenant de l’alcool ont tendance à se déposer sous forme de graisse abdominale.

Aliments riches en glucides: les bagels, les pâtes blanches, le riz blanc, les beignets sont riches en glucides. La consommation de tels aliments riches en glucides sur une période de temps, sur une base régulière, conduit à des pics de sucre et d’insuline. La résistance à l’insuline, la PCOD et même des problèmes cardiaques peuvent survenir en plus de la graisse du ventre.

Aliments frits: comme les aliments transformés, les aliments frits sont un autre facteur contribuant à la prise de poids autour du ventre. Riche en graisse, difficile à digérer, provoque un reflux acide, reste simplement dans l’estomac pendant des heures prolongées, ce qui entraîne une accumulation de graisse dans le ventre.

Il ne s’agit pas seulement de l’apparence qui va avec le dépôt de graisse abdominale, mais aussi des risques pour la santé liés à la prise de graisse. Donc, évitez ces aliments «intimidateurs du ventre».