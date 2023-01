Produit chimique toxique pour papier hygiénique trouvé dans des épaulards en voie de disparition

Épaulards résidents du sud sont une population en voie de disparition des célèbres animaux marins noirs et blancs également connus sous le nom d’orques. Une nouvelle étude suggère que certains contaminants chimiques pourraient être impliqués dans le déclin des orques.

Une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique a publié son découvertes dans la revue Environmental Science & Technology en décembre.

Les scientifiques ont analysé les tissus de six épaulards résidents du sud et de six épaulards de Bigg échoués le long de la côte de la Colombie-Britannique entre 2006 et 2018.

“Ils ont découvert que les polluants chimiques sont répandus chez les épaulards, avec un produit chimique souvent trouvé dans le papier hygiénique l’un des plus répandus dans les échantillons étudiés, représentant 46% du total des polluants identifiés”, a déclaré le l’université a dit dans un communiqué la semaine dernière.

Le composé 4-nonylphénol (4NP) est associé au traitement du papier et est souvent utilisé dans la production de papier hygiénique. C’est répertorié comme substance toxique au Canada et peut avoir un impact sur le système nerveux et la fonction cognitive.

“Il peut s’infiltrer dans l’océan via les stations d’épuration et les écoulements industriels, où il est ingéré par des organismes plus petits et remonte la chaîne alimentaire pour atteindre les principaux prédateurs tels que les épaulards”, a déclaré l’université.

L’étude est la première à trouver 4NP chez les épaulards. Les chercheurs ont également découvert des transferts de 4NP des mères orques à leurs fœtus, soulevant des questions sur l’impact potentiel du produit chimique sur le développement du fœtus.

Selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis, la population résidente du sud — située près de la Colombie-Britannique, de l’État de Washington et de l’Oregon — n’avait que 74 personnes en décembre 2020. Elles sont classée comme espèce en voie de disparition aux États-Unis et au Canada. L’EPA indique que les impacts des navires, la faible disponibilité du saumon et l’exposition aux contaminants sont des menaces pour la survie des orques.

Le 4NP chimique est un “contaminant de préoccupation émergente“, ce qui signifie qu’il n’est ni bien étudié ni bien réglementé. La présence du produit chimique dans les baleines échouées indique qu’il peut avoir un impact plus large sur l’environnement marin et d’autres animaux. Cela pourrait également avoir des implications pour la santé humaine, puisque les gens mangent le même le saumon comme les baleines.

L’université a déclaré que les gouvernements pourraient aider les baleines en voie de disparition en arrêtant la production des produits chimiques trouvés dans leur corps et en s’attaquant aux sources de pollution marine.

“Cette recherche est un signal d’alarme”, a déclaré Juan José Alava, co-auteur de l’étude. “Les résidents du sud sont une population en voie de disparition et il se pourrait que les contaminants contribuent au déclin de leur population. Nous avons hâte de protéger cette espèce.”