Produit chimique commun des plastiques lié à un risque plus élevé de diabète chez les femmes

“Notre recherche a révélé que les phtalates peuvent contribuer à une incidence plus élevée de diabète chez les femmes, en particulier les femmes blanches, sur une période de six ans”, a déclaré Sung Kyun Park, professeur agrégé d’épidémiologie et de sciences de la santé environnementale à la University of Michigan School of Public. Santé, à Ann Arbor.

Pour étudier l’impact de ces produits chimiques, connus sous le nom de phtalates, les chercheurs ont suivi un peu plus de 1 300 femmes américaines pendant six ans pour voir si l’exposition contribuait à l’incidence du diabète.

JEUDI 9 février 2023 (HealthDay News) — Les produits chimiques trouvés dans les produits de soins personnels en plastique, les jouets pour enfants et les emballages d’aliments et de boissons pourraient augmenter le risque de diabète de type 2 chez les femmes, selon une nouvelle étude.

« Les gens sont quotidiennement exposés aux phtalates, ce qui augmente leur risque de plusieurs maladies métaboliques. Il est important que nous nous adressions [endocrine-disrupting chemicals] maintenant, car ils sont nocifs pour la santé humaine », a déclaré Park dans un communiqué de presse de l’Endocrine Society.

L’étude, qui a été publiée en ligne le 8 février dans le Journal d’endocrinologie clinique et métabolisme, a reçu un financement des National Institutes of Health des États-Unis, du SWAN Repository, du National Center for Research Resources et du National Center for Advancing Translational Sciences.

“Notre recherche est un pas dans la bonne direction pour mieux comprendre l’effet des phtalates sur les maladies métaboliques, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires”, a ajouté Park.

