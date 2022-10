Produit chimique causant le cancer – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Nouvelle Afrique / Adobe Stock

Si vous utilisez du shampoing sec, vous devriez fouiller dans vos armoires de beauté et rechercher une certaine liste de marques qui viennent d’être rappelées en raison de traces d’un produit chimique qui cause le cancer, retrouvé dans les formules. Des marques telles que Dove, Tresemme, Suave, Nexxus et Bed Head, toutes sous la société mère, Unilever, ont retiré leurs produits des étagères en raison de petites traces de benzène, un produit chimique nocif présent dans l’essence et la fumée de cigarette, pour n’en nommer qu’un peu.

Unilever a publié une déclaration, écrivant: «Sur la base d’une évaluation indépendante des risques pour la santé, l’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés aux niveaux détectés lors des tests ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes pour la santé. Unilever US rappelle ces produits par prudence. Unilever n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables à ce jour concernant ce rappel.

Les produits ci-dessous ne sont que cinq des nombreux produits que vous devriez jeter et vous pouvez voir la liste complète et détaillée des produits rappelés dans le tableau officiel des communiqués de presse.

Shampooing sec Dove Ultra Clean



Nexxus Shampooing sec Brume Rafraîchissante



Shampoing sec Suave Professionals



Shampooing sec TRESemmé Fresh and Clean



Bed Head Dirty Secret Shampoing sec



Pendant que la marque retire volontairement des produits, si vous avez déjà acheté l’un des produits répertoriés dans le tableau, vous pouvez vous rendre sur UnileverRecall.com pour obtenir des instructions sur la façon de recevoir le remboursement des produits ou vous pouvez contacter Unilever US en appelant le (877) 270 -7412, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 21 h HNE.

