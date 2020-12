Dans une année sans presque aucun voyage, les écouteurs n’ont peut-être pas été nécessaires pour le trajet domicile-travail ou les vols long-courriers, mais beaucoup les ont trouvés essentiels pour travailler à domicile afin de participer à un appel vidéo ou de bloquer le son des enfants coincés en train de faire leurs études à domicile. Certains écouteurs intéressants lancés en 2020 et notre paire préférée sont le Sony WH-1000XM4.

Bien sûr, Sony a besoin d’un système de dénomination plus convivial, et les XM4 n’ont pas ajouté beaucoup aux XM3 de la génération précédente – mais c’est parce qu’ils étaient déjà des canettes cinq étoiles. Les écouteurs sans fil font fureur depuis un certain temps maintenant, mais pour nous, vous ne pouvez toujours pas battre l’expérience offerte par une paire traditionnelle.