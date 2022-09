BEIJING – La Chine a publié vendredi des données montrant une reprise de la croissance en août par rapport au mois précédent. Les données ont également dépassé les attentes dans tous les domaines.

Les ventes au détail ont augmenté de 5,4% en août par rapport à il y a un an, dépassant les prévisions de Reuters pour une croissance de 3,5%. Les ventes de la restauration ont augmenté de 8,4 % en août par rapport à il y a un an, tandis que les ventes d’automobiles et de produits alimentaires ont également augmenté de manière significative. Cela a aidé les ventes au détail pour l’année jusqu’en août à augmenter de 0,5% par rapport à il y a un an. Les cosmétiques et les meubles de maison figuraient parmi les rares catégories affichant une baisse des ventes en août par rapport à il y a un an.

Les ventes en ligne de biens physiques ont augmenté de 12,8% en août par rapport à il y a un an, plus rapidement que la croissance de 10,1% en juillet, selon les calculs CNBC des données officielles.

La production industrielle a augmenté de 4,2% en août par rapport à l’année précédente, battant la hausse de 3,8% estimée dans un sondage Reuters auprès d’analystes

Les investissements en immobilisations pour les huit premiers mois de l’année ont augmenté de 5,8 %, au-dessus de la hausse de 5,5 % prévue par Reuters. L’investissement dans le secteur manufacturier a le plus augmenté, en hausse de 10 % par rapport à la période de l’année précédente. Depuis le début de l’année, les investissements dans les infrastructures ont augmenté à un rythme plus lent qu’en juillet.

L’investissement immobilier pour l’année a encore diminué en août, en baisse de 7,4 % par rapport à la période de l’année précédente, contre une baisse de 5,2 % enregistrée pour l’année en juillet.