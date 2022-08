Production du Albright Theatre pour aborder le sujet de la violence armée – Shaw Local

BATAVIA – Albright Community Theatre présentera “columbinus” de Stephen Karam, PJ Paparelli et Patricia Hersch les week-ends du 5 au 20 août.

Inspiré par le massacre de 1999 à Columbine High School, “columbinus” est un mélange de faits et de fiction qui éclaire les réalités de la culture adolescente en explorant les événements entourant la fusillade, selon un communiqué de presse. Dans la production, des extraits de discussions avec des parents, des survivants et des dirigeants communautaires à Littleton, dans le Colorado, ainsi que des preuves policières mettent en lumière les sombres recoins de l’adolescence américaine.

“Je me suis souvent demandé si ce spectacle était un mémorial pour ceux qui ont perdu la vie ce jour-là, ou si les vraies victimes sont celles qui sont laissées pour passer au crible la douleur et le tourment d’exister dans un monde où regarder le canon d’une arme à feu est bien plus réel que nous ne pourrions jamais l’imaginer, et pourtant nous nous retrouvons avec la question séculaire, pourquoi ? » Le réalisateur JP Quirk de South Elgin a déclaré dans le communiqué. “Marie Curie a dit : ‘Rien dans la vie n’est à craindre, c’est seulement à comprendre. Il est maintenant temps de mieux comprendre, afin que nous ayons moins peur. Espérons que cette émission offrira ne serait-ce qu’une petite partie de la compréhension des raisons pour lesquelles cela s’est produit et de la direction que nous prendrons à partir de maintenant.

Les acteurs incluent Jon Witt de Naperville; Zach Falvo de Batavia ; Jonah Harder de Montgomery; Nick Schaeffler de Warrenville; Ayden Lopez de Schaumbourg; Mollie Peery de North Aurora; Marissa Banker de Warrenville; et Gemma Cohen de Batavia. La régisseuse est Erin Cauley de South Elgin.

Les représentations commencent à 19 h 30 les vendredis et samedis 5, 6, 13, 19 et 20 août, avec une représentation en matinée à 14 h 30 le dimanche 14 août.

Les billets coûtent 22 $ pour les adultes et 17 $ pour les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans et peuvent être achetés à albrighttheatre.com/tickets. Les billets sont également disponibles à l’achat en espèces ou par carte de crédit à la billetterie tant que des places sont disponibles. Les réservations sont recommandées. Pour plus d’informations, contactez la billetterie au 630-406-8838.