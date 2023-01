Production de masse de Pixel Fold prévue pour le troisième trimestre

Selon le dernier rapport de la Corée du Sud, qui abrite Samsung Display, qui produirait l’écran utilisé sur le Pliage de pixels, Google commencera enfin la production de masse de son appareil pliable au troisième trimestre de cette année. Cette nouvelle a mis du temps à arriver, mais elle est quelque peu en conflit avec un autre rapport qui a récemment affirmé que nous pourrions lancer l’appareil autour de la période Google I/O (Q2). Nous dirons que Google n’a fait aucune annonce officielle, donc jusqu’à ce que cela se produise, rien n’est réel.

Ce téléphone est en préparation chez Google depuis des années, cela ne signifie pas pour autant que Google ne peut pas le supprimer à tout moment. J’en parle parce que le marché du pliable aux États-Unis est complètement dominé par Samsung, et avec des rapports affirmant que le Pixel Fold ne peut même pas prendre en charge un stylet, je ne comprends pas comment Google peut convaincre un consommateur d’acheter ceci appareil sur un Galaxy Z pliable qui est devenu exceptionnellement raffiné au cours des 5 dernières années.

En plus d’être un produit phare pour ce que le logiciel Android peut faire avec un écran pliable, je ne vois pas vraiment l’intérêt. Désolé si j’ai l’air déprimant, j’essaie juste de comprendre pourquoi Google veut se lancer dans le combat pliable alors qu’ils viennent juste d’obtenir ce qui ressemble à une tenue décente dans le régulier jeu de smartphone.

Nous avons une idée de ce à quoi ressemble le Pixel Fold. Ce n’est pas un mauvais téléphone. Il ressemble à un Pixel 7 Pro auquel un autre écran était attaché. Rien de trop sauvage ou aventureux et c’est très bien. Au fur et à mesure que nous avancerons en 2023, je suis sûr que nous en apprendrons un peu plus sur cet appareil et les plans possibles de Google pour celui-ci.

Qui ici est toujours excité pour le Pixel Fold? Si oui, expliquez-nous pourquoi.

