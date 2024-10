Producteurs de documentaires Menendez Brothers sur la réaction de Leslie Abramson

L’équipe de production du nouveau documentaire de Netflix sur les frères Menendez a commencé à travailler sur son projet il y a quatre ans. Ce qui a commencé par une lettre s’est transformé en un appel téléphonique de Lyle Menendez, qui allait relancer sa participation éventuelle, ainsi que celle de son frère Erik, à Les frères Menéndezqui est maintenant en streaming.

Avant la première du documentaire de deux heures lundi, Ross Dinerstein et Rebecca Evans de Campfire Studios se sont entretenus avec Le journaliste hollywoodien la semaine dernière, où ils ont commenté les récents développements de l’affaire, suite à l’examen par le bureau du procureur du comté de Los Angeles de nouvelles preuves, ainsi qu’au mouvement culturel poussant à la libération des frères (également grâce au succès de Netflix Monstres série) qui ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Mary Louise « Kitty » Menendez, et condamnés en 1996 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Maintenant que le documentaire est sorti, avec de rares entretiens téléphoniques avec Erik et Lyle – et avec un podcast compagnon qui devrait sortir trois épisodes audio supplémentaires mercredi – vous trouverez ci-dessous plus de THRla conversation de Dinerstein et Evans, y compris leurs espoirs de continuer à interviewer les frères, leur correspondance avec l’avocat Leslie Abramson et leur réponse aux critiques concernant le document axé sur la défense.

***

Alors, avez-vous l’intention de faire tourner les caméras ? Voulez-vous continuer à suivre l’histoire ?

ROSS DINERSTEIN Nous serions ravis de continuer. Le podcast en couvre une grande partie. Mais nous pensons que cette histoire est loin d’être terminée et nous aimerions continuer.

Pensez-vous qu’Erik et Lyle seraient disponibles pour de nouvelles interviews, si vous continuiez ?

DINERSTEIN Oui, nous le faisons. La confiance s’est déjà établie entre nous, eux et leurs familles.

RÉBECCA ÉVANS Ils nous parleraient absolument de ce qui se passe.

Leur requête en habeas, actuellement à l’étude, pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès, à une peine moindre ou à la libération des frères. Pensez-vous qu’ils pourraient supporter de subir une autre épreuve à ce stade de leur vie ?

ÉVANS C’est difficile à dire, n’étant pas eux. Mais je sais qu’ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s’est passé, se réhabiliter et se retrouver. Je suis donc sûr qu’ils seraient dans un espace de tête différent, mais il faudrait leur demander, je suppose.

Vous incluez une déclaration par courrier électronique de l’avocat de la défense Leslie Abramson dans les cartes de titre de fin. Je suis curieux de connaître la correspondance que vous avez eue avec elle, ou la correspondance qu’Erik et Lyle ont eue avec elle, et pourquoi elle n’a pas beaucoup parlé publiquement de l’affaire.

ÉVANS Je ne peux certainement pas parler pour elle, simplement parce qu’elle est une femme tellement forte et courageuse pour ce qu’elle a entrepris, dans le contexte de l’époque. Je suis très excité qu’elle le regarde. J’espère qu’elle regarde ça. Il est notoire qu’elle ne s’est jamais prononcée depuis l’affaire. Elle a dit que c’était un vaillant effort de ma part pour la contacter (des rires) et m’en a félicité, mais finalement non. J’aimerais donc pouvoir parler pour elle, mais c’est une personne difficile.

La procureure du premier procès en 1993, Pamela Bozanich, participe à votre documentaire et présente un point de vue contraire lorsqu’elle dit : « Toute cette défense a été fabriquée, et elle a été faite avec art, mais elle a été fabriquée. » Que diriez-vous aux critiques selon lesquelles ce document est unilatéral ou trop concentré sur la défense ?

ÉVANS Il est toujours important pour nous d’avoir plusieurs côtés, et je pense que c’est pourquoi Pamela n’a pas vraiment hésité lorsqu’elle a rejoint le groupe. En tant que documentaristes, nous devons présenter toutes les facettes afin que le public puisse repartir avec ses propres pensées, idées et questions. Il y a d’autres personnes dans le documentaire qui se sentent plus semblables à Pam, et puis il y a d’autres personnes qui se sentent plus semblables à Leslie, par exemple. Je pense qu’il était vraiment important pour nous d’avoir tous les côtés. J’espère que ça sortira. Et grâce à ça, ce n’était vraiment pas un problème pour avoir Pam.

DINERSTEIN Et nous sommes connus pour cela. Si vous avez vu notre doc Laci Peterson [American Murder: Laci Peterson]nous avons également interviewé la famille de Scott Peterson.

Qu’espérez-vous pour Erik et Lyle maintenant, avec ce qui va suivre pour eux ? [A hearing has been set for Nov. 29.]

ÉVANS De la même manière que je ressens pour tous nos sujets d’interview, j’espère simplement qu’ils sentiront que nous avons raconté leur histoire d’une manière honnête et juste. Cela vaut pour Pam, cela vaut pour Erik, cela vaut pour Lyle. J’espère que tout le monde sent que nos intentions dès le début étaient honnêtes et que ce qu’ils avaient à dire a été concrétisé.

DINERSTEIN L’une des choses dont je suis si fier, c’est que lorsque [American Murder: Laci Petersen] est sorti, nous avons reçu le plus beau message de la mère de Laci. Nous avons dit que nous allions faire quelque chose et nous l’avons fait. Nous avons été transparents avec elle quant à la nature de notre histoire et aux personnes impliquées, et elle nous a remerciés.

Les frères Menéndez le documentaire est désormais diffusé sur Netflix.