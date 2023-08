Prodigy pourrait continuer pendant plus de saisons dans une nouvelle maison

Le malheureux retrait de Star Trek : Prodige de Paramount+ plus tôt cette année n’a pas été un coup fatal pour l’équipe de la série animée, qui continue de travailler pour terminer le précédemment feu vert saison deux dans l’espoir que la série puisse trouver sa place ailleurs. Mais alors ? Ce n’est pas nécessairement la fin du spectacle.

Parler à TrekFilm récemment à propos de l’effacement sans cérémonie du spectacle de Paramount+ – et la décision simultanée du streamer de revenir sur son feu vert précédent pour la saison deux de la série animée, qui en était à ce moment-là aux dernières étapes de la production – le producteur exécutif Aaron Waltke a évoqué une partie de la confusion initiale concernant la situation et comment Prodige n’a pas seulement une chance de trouver une nouvelle maison pour sa deuxième saison, mais potentiellement une chance qui pourrait voir la série continuer au-delà de cela.

« Il y avait beaucoup de confusion parce que c’était en quelque sorte annoncé à côté d’un certain nombre de spectacles qui, je crois, étaient officiellement annulés, mais au bas de certains de ces articles. [reporting Prodigy’s removal]vous avez vu la mise en garde du genre : « Oh, nous produisons toujours notre émission et nous la recherchons pour le potentiel de plus d’épisodes et de licences » », a déclaré Waltke à TrekMovie.

« Je pense que rien ne les empêche de payer pour plus d’épisodes. Je pense que la question est maintenant de savoir qui paie pour cela ? Mais d’après ce que j’ai compris, les discussions sont actives », a poursuivi le producteur. « Il y a des tendances positives, mais des transactions comme celle-ci prennent beaucoup de temps, comme vous pouvez l’imaginer. Tout ce que je peux faire, c’est simplement maintenir le mouvement, garder la foi, et finalement je pense que nous pouvons nous attendre à de très bonnes nouvelles.

Cette foi est quelque chose qui a été profondément ressenti par Prodigede l’équipe de production grâce à un mouvement de fans passionnés et continus pour maintenir la série. Se rassemblant sous le hashtag #SaveStarTrekProdigy sur les réseaux sociaux, les militants des fans ont même récemment réussi à financer une bannière aérienne faisant la promotion de la série au-dessus du ciel de Los Angeles, en espérant que les studios et les réseaux (actuellement en piquet) ci-dessous pourraient y prêter attention et donner Prodige une maison.

« Je pense Star Trek les fans plus que quiconque n’aiment pas que vous gâchiez leurs émissions. Je pense qu’ils font partie des personnes les plus passionnées », a déclaré Waltke à propos de la réponse du fandom à Prodigela situation difficile actuelle. «Il y a un grand héritage dans Star Trek d’efforts pour soutenir le mouvement remontant à Bjo et John Trimble [two key figures in the fan letter writing campaign that saw the original Star Trek renewed for a third and ultimately final season]. Le fait que ce genre d’héritage ait été ressuscité pour notre émission est donc un profond honneur. »

Le mouvement syndical sans précédent en cours à Hollywood pourrait prendre n’importe quelle décision concernant Prodige de Star Trekle destin de – et son avenir potentiel – dans un certain temps, mais au moins l’équipe derrière lui a de grands espoirs que le Voyageur-Une volonté sortir du spacedock à un moment donné.

