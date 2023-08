Procurez-vous une paire de Beats Studio Buds Plus pour 130 $ (économisez 40 $)

Si vous recherchez une paire d’écouteurs de tous les jours, faire des folies sur un modèle doté de la technologie antibruit présente de nombreux avantages, notamment en vous aidant à vous concentrer ou à entendre clairement, même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. À l’heure actuelle, Abt Electronics a réduit le prix du nouveau Studio Buds Plus 2023 à seulement 130 $ pour toutes les variations de couleur, même transparentes. C’est une économie de 40 $ sur Amazone ou la Apple Store.

Ces écouteurs ont mérité une place dans notre tour d’horizon des meilleurs écouteurs antibruit de l’année. Cette version de 2e génération a été révisée à l’intérieur avec de nouveaux composants et les changements de conception ont donné un son plus propre, une meilleure suppression du bruit et des appels vocaux améliorés par rapport à leur prédécesseur. De plus, la durée de vie de la batterie est également un peu plus puissante, offrant jusqu’à six heures de lecture par charge (ou jusqu’à neuf heures sans utiliser l’ANC) et le boîtier contient trois charges supplémentaires.

C’est une excellente paire d’écouteurs pour les utilisateurs d’Apple et d’Android et ils sont également résistants aux éclaboussures IPX4, vous pouvez donc les porter pendant que vous vous entraînez sans souci. Notez cependant que ces écouteurs manquent de charge sans fil et d’autres fonctionnalités populaires telles que la détection intra-auriculaire.

Et si vous espérez économiser encore plus, envisagez de vous procurer un modèle remis à neuf de Woot. Ou vous pouvez aller avec le modèle non Plus – les deux ne coûtent que 100 $ en ce moment.