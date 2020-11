Procurez-vous une carte de capture Elgato pour seulement 100 £ pour le Black Friday

La saison des soldes du Black Friday est arrivée! Les meilleures offres ne sont pas toujours sur Amazon. Les prix indiqués ci-dessous sont les meilleurs disponibles actuellement, mais vous devrez peut-être acheter rapidement car certaines offres seront épuisées.

Banderoles en herbe, celle-ci est pour vous: Elgato a réduit sa gamme principale de cartes de capture pour le week-end du Black Friday, et vous pouvez économiser jusqu’à 60 £ sur une si vous agissez rapidement.

Le rabais le plus important et le meilleur concerne l’Elgato HD60 S, qui est descendu à seulement 100 £ chez Amazon et Currys – alors qu’il coûte normalement 160 £. Pas mal pour une carte que nous considérons toujours comme la meilleure carte de capture, étant donné qu’elle en a pour votre argent.