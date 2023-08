Procurez-vous un nouveau MacBook pour aussi peu que 750 $ avec des économies pour la rentrée scolaire chez Best Buy

Avec de nombreux diplômés récents qui partent à l’université, les détaillants ont libéré une multitude d’économies pour la rentrée scolaire dont vous pouvez profiter dès maintenant. Si vous envisagez de mettre à niveau votre ordinateur portable, c’est le moment idéal pour faire le saut. Meilleur achat a démarqué plusieurs modèles de MacBook actuels, certains commençant à 750 $ seulement. Certaines de ces offres sont également jumelées à Amazone et ailleurs.

Notre MacBook préféré pour les étudiants – le MacBook Air M1 d’Apple – est réduit à seulement 750 $ tout de suite. C’est 250 $ de réduction sur ce qu’il énumère et tombe même 150 $ en dessous de la remise pour l’éducation offerte à Pomme. Ce modèle d’entrée de gamme dispose d’un écran de 13,3 pouces, de la puce M1 d’Apple, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. De plus, il offre jusqu’à 18 heures d’autonomie par charge, ce qui est utile pour les étudiants et les navetteurs qui sont souvent en déplacement.

Pour ceux qui recherchent un processeur plus puissant, Best Buy a également réduit les modèles de MacBook dotés de la puce M2. Le MacBook Pro M2, le dernier modèle de la gamme Pro, est équipé de la même quantité de stockage RAM et SSD que le modèle M1, ainsi que de la même taille d’écran, mais il arbore une puce plus rapide et un ventilateur pour garder votre ordinateur cool. C’est marqué jusqu’à seulement 1 099 $ tout de suite. C’est un rabais de 200 $. Vous pouvez également marquer le MacBook Air M2, qui est livré avec un écran de 13,6 pouces, une puce plus rapide et une meilleure webcam par rapport au modèle M1 à un 150 $ de rabaisportant le prix à 949 $.

Les trois modèles sont livrés avec trois mois de stockage Apple TV Plus et iCloud Plus, ainsi que quatre mois d’Apple Music gratuitement si vous êtes un nouvel abonné ou un ancien abonné. De plus, les membres Plus et Total peuvent obtenir 50 $ supplémentaires sur les modèles M2 mentionnés ci-dessus. Et les membres My Best Buy Total bénéficient également jusqu’à deux ans de protection AppleCare Plus incluse sur la plupart des nouveaux achats Apple chez Best Buy tout en conservant une adhésion active.