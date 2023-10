Il existe de nombreuses options intelligentes pour les amateurs de café, mais si vous êtes amateur de thé ou de café à verser ou si vous trouvez simplement la commodité d’une bouilloire électrique difficile à battre, Govee propose une option avec connectivité Wi-Fi, ainsi que contrôle vocal et application qui peut simplifier votre routine matinale. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 20 % sur le Bouilloire électrique intelligente Govee chez Amazon. Cela ramène le prix à seulement 64 $, soit une économie de 16 $ et correspond au meilleur prix que nous ayons vu.

Non seulement cette bouilloire électrique se connecte via Bluetooth, mais elle offre également un contrôle Wi-Fi pour une stabilité et une plage de contrôle accrues. Et vous pourrez utiliser l’application ou la commande vocale avec la bouilloire, ce qui inclut la programmation d’une heure de début. Il est livré avec quatre préréglages pour le thé vert, l’oolong, le café ou l’ébullition, et vous pouvez définir votre propre température personnalisée entre 104 et 212 degrés Fahrenheit. Il dispose même d’un mode préparation pour bébé pour faire bouillir votre eau puis la refroidir à une température cible.

Cette bouilloire en acier inoxydable est disponible en noir mat et présente un design en col de cygne pour un versement facile et précis et peut chauffer 0,8 litre d’eau en moins de cinq minutes. Une fois que votre bouilloire atteint la température prédéfinie ou lorsqu’il n’y a plus d’eau, elle s’éteint automatiquement. Cependant, il existe une fonction de maintien au chaud qui maintiendra la température de votre eau pendant deux heures.