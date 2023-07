Procurez-vous des kits de crème glacée sans barattage à la bibliothèque Reddick à Ottawa – Shaw Local

La bibliothèque Reddick d’Ottawa partagera les fournitures nécessaires pour fabriquer de la crème glacée maison sans barattage dans sa dernière trousse mensuelle pour adultes à compter du lundi 3 juillet.

Des recettes supplémentaires seront également fournies. Les kits seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks. L’inscription n’est pas obligatoire. Les kits sont limités à un par client.

Les événements suivants sont programmés la semaine du 3 juillet à la bibliothèque, 1010, rue Canal. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

10 h à 12 h lundi 3 juillet : Film Matin d’été, tout public. Assistez à une projection du film familial « Cars » (classé G) tout en dégustant de délicieuses glaces. Cet événement est ouvert aux enfants de tous âges.

Mardi 4 juillet : La bibliothèque sera fermée pour le Jour de l’Indépendance.

10 h à 10 h 30 mercredi 5 juillet : Shake, Rattle, Read, de 9 à 36 mois. Chantez, dansez, créez et créez des souvenirs inestimables lors de cette heure du conte interactive et amusante, spécialement conçue pour les plus jeunes.

14 h à 14 h 45 mercredi 5 juillet : Hatching Dino Eggs, de la maternelle à la deuxième année. Curieux de savoir ce qui se passe lorsqu’un acide et une base se combinent ? Rejoignez la bibliothèque pour faire éclore des œufs de dinosaures et découvrez les résultats surprenants de cette réaction chimique.

10h30 à 11h30 jeudi 6 juillet : Art Sparks, de 3 à 6 ans. Participez à des processus artistiques créatifs et explorez une variété de matériaux.

15h à 16h jeudi 6 juillet : LEGO Madness, tous les âges. Vous êtes fan de Legos et prêt à relever un défi ? Si oui, cet événement est parfait pour vous. Relevez le défi et construisez votre scène de vacances préférée, un aliment, votre nom ou même une maison.

13h30 à 15h30 Samedi 8 juillet : Le groupe Loop, adultes. Apprenez à tricoter ou à crocheter dans un environnement convivial avec des personnes compétentes