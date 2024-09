Procurez-vous dès aujourd’hui la clé Fire TV à prix réduit d’Amazon pour Xbox Game Pass

Qui ne veut pas d’un moyen bon marché de jouer à des jeux ?

Grâce à un partenariat inattendu plus tôt cette année entre Microsoft et Amazon, les joueurs qui achètent un modèle Amazon Fire TV Stick 4K ou Max peuvent jouer aux jeux Xbox Game Pass via le Cloud. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une clé, d’un abonnement et d’un contrôleur. À l’heure actuelle, l’Amazon Fire TV Stick 4K ne coûte que 25 $ sur Amazon, ce qui signifie que vous pouvez vous lancer et jouer à des jeux Xbox à un prix plus bas que jamais. Ceci n’est disponible que pour une durée limitée, alors dépêchez-vous !

Il y a des tonnes de jeux Xbox en route

DOOM : The Dark Ages bouleverse la formule du jeu de tir ultra-violent d’id Software. (Crédit image : Bethesda Softworks)

La gamme Xbox propriétaire s’est élargie au cours des dernières années avec des titres comme Starfield, mais elle est actuellement sur le point de véritablement exploser au cours des prochains mois, avec de nombreux jeux pouvant être joués via Xbox Cloud Gaming sur un Amazon Fire TV Stick, grâce à la collaboration de Microsoft et Amazon.

La fin de 2024 voit le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 de Treyarch et Raven Software, de Microsoft Flight Simulator 2024 d’Asobo Studio et d’Indiana Jones and the Great Circle de MachineGames à travers Activision Publishing, Xbox Game Studios et Bethesda Softworks. branches d’édition du groupe propriétaire Xbox.

Cela se poursuit en 2025, avec une liste promise composée du RPG fantastique d’Obsidian Avowed, de l’aventure gothique sudiste de Compulsion Games, South of Midnight, du jeu de tir à la première personne palpitant d’id Software, DOOM: The Dark Ages, et de la renaissance de Fable de Xbox via Playground Games. .

Tous ces jeux sont inclus dès le premier jour dans Xbox Game Pass Ultimate, ce qui signifie qu’un abonné peut y jouer dès leur lancement sans avoir à les acheter. La plupart de ces jeux seront également disponibles via Xbox Cloud Gaming et seront donc jouables via la gamme Amazon Fire TV Stick 4K. Tout ce que vous avez à faire est de vous procurer une manette Xbox (comme celle de cette offre) et de vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate.

Après des années d’exclusivité PlayStation, Genshin Impact arrive sur Xbox. (Crédit image : miHoYo)

Maintenant, je dis « la plupart » parce que les jeux Activision se trouvent dans une situation un peu étrange, car Microsoft a dû vendre les droits Cloud de ces jeux au cours des prochaines années afin d’acquérir Activision Blizzard King. Si vous souhaitez jouer aux jeux Call of Duty via Xbox Game Pass, vous devez vous procurer un Xbox Série S ou Xbox Série X console, ou bien avoir un PC de jeu haut de gamme.

Cette limitation n’a pas d’importance pour les titres publiés via Xbox Game Studios ou Bethesda Softworks, vous devez donc réfléchir aux jeux auxquels vous souhaitez jouer avant de prendre votre décision.

Quelle que soit votre décision, la gamme propriétaire est complétée par un certain nombre d’énormes jeux tiers, y compris le RPG en monde ouvert Genshin Impact de HoYoverse, qui est gratuit avec des éléments gacha, mais comprend des bonus et des avantages pour Abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Il sera également disponible via Xbox Cloud Gaming, élargissant ainsi la gamme de jeux que vous pouvez tester en vous procurant un Amazon Fire TV Stick 4K. Genshin Impact arrive sur Xbox le 20 novembre, alors n’hésitez pas, prenez un stick ou une console et préparez-vous !