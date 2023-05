Procurez-vous ce vélo électrique robuste Super73-S2 pour 400 $ de réduction dès maintenant

Il y a une bonne raison pour laquelle les vélos électriques sont devenus si populaires ces dernières années. Ils sont rapides, compacts et peuvent être plus pratiques qu’une voiture si vous vivez en ville ou sur un campus universitaire. Et bien que les modèles haut de gamme puissent coûter assez cher, vous avez actuellement la possibilité d’en acheter un pour des centaines. Vous pouvez vous procurer la variante de couleur blanc os du Super73-S2 en vente pour 2 895 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel S2GOOD à la caisse, ce qui vous fait économiser 400 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 21 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Le Super73-S2 est parfait pour se déplacer en ville et faire des courses, mais peut également gérer des terrains plus accidentés. Avec un puissant moteur de 750 W, il peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu’à 28 mph, et la batterie de 960 Wh a une portée maximale impressionnante ou jusqu’à 40 miles en utilisant uniquement l’accélérateur, ou jusqu’à 75 miles avec assistance au pédalage. Il est également équipé d’une suspension avant et de pneus BDGR robustes, il est donc également conçu pour le tout-terrain. De plus, il est doté d’un phare et de feux arrière à DEL pour plus de sécurité, et d’un écran intelligent avec connectivité Bluetooth pour une navigation facile.

Ou, si vous recherchez un modèle avec des spécifications différentes, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de vélos électriques pour encore plus de bonnes affaires.