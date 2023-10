Si vous êtes un fan de jeux de rôle sur table (TTRPG) comme Donjons et Dragons, probablement l’un des plus célèbres, alors vous voudrez peut-être envisager Vampire : The Masquerade (VtM). L’édition la plus moderne du jeu, la 5ème édition, vous permet de jouer le rôle d’un vampire dans les temps modernes, face à des ennemis politiques et à des créatures fantastiques qui n’aiment vraiment pas les vampires. Mieux encore, cet ensemble numérique de Humble Bundle vous permet de récupérer le livre de règles de base et 19 autres éléments supplémentaires. Assurez-vous simplement de cliquer sur « Ensemble complet de 20 éléments » pour obtenir le 18 $ de réduction.

Outre le livre de règles de base, ce Humble Bundle contient de nombreuses informations contextuelles dont vous aurez besoin pour étoffer chacune de vos histoires, surtout si vous comptez exécuter le jeu. Vous connaissez peut-être les précédents jeux vidéo Vampire: The Masquerade, en particulier Bloodlines, sortis en 2004. Cette version du jeu était la 20e édition, ou V20, et se déroule principalement jusqu’en 2015 environ, lorsque la « chronologie » de la V20 se termine et la nouvelle chronologie du jeu se déroule dans la 5ème édition, ou V5. Ce pack est pour la V5 et contient toutes les nouvelles connaissances accompagnées de règles et de paramètres mis à jour.

Pour commencer, vous obtenez des livres d’histoire sur les quatre factions principales du jeu : La Camarilla, Les Anarchs, Le Sabbat et La Seconde Inquisition, dont la dernière joue un rôle beaucoup plus important dans la V5 que dans la V20. Cela vous permet de mieux comprendre comment ces factions fonctionnent désormais dans le nouveau cadre, donc si vous lancez vos jeux, vous pouvez répondre à des questions plus détaillées sur l’histoire que vous n’obtiendriez pas avec le seul livre de règles de base.

En plus de cela, vous obtenez également plusieurs « Chroniques » différentes, qui sont essentiellement des scénarios pré-planifiés auxquels vous pouvez jouer si vous ne souhaitez pas créer les vôtres. Presque tous ces scénarios incluent une forme de choix moral difficile tout en essayant également de comprendre les jeux sociaux et politiques et de garder la tête sur les épaules et un enjeu hors du cœur. Il existe également des feuilles et des livrets supplémentaires liés au personnage qui vous donnent des traits supplémentaires et d’autres choses à ajouter à votre personnage.