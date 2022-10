Procureurs: un homme du Michigan a allumé 25 incendies de camions dans 8 États

DETROIT (AP) – Un homme du Michigan a été arrêté dans le cadre d’une plainte pénale fédérale alléguant qu’il a mis le feu à 25 semi-remorques dans huit États sur plus de deux ans, appartenant tous à la même entreprise de camionnage, ont annoncé mercredi les procureurs.

Viorel Pricop, 64 ans, d’Allen Park, Michigan, a été arrêté mardi matin. Une audience de détention est prévue jeudi devant le tribunal de district américain de Detroit. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Pricop est accusé d’un chef d’incendie criminel de biens dans le commerce interétatique, passible d’une peine de cinq à 20 ans de prison.

Un affidavit indique que 25 remorques appartenant à Swift Transportation, basée à Phoenix, ont été incendiées alors qu’elles étaient arrêtées dans des stations-service ou des aires de repos de juin 2020 au mois dernier. Dans chaque cas, l’incendie s’est déclaré dans ou sur la partie remorque du véhicule, principalement sur ou près des pneus de la remorque.

Pricop a été reconnu coupable en 2018 dans le Michigan pour transport de biens volés et condamné à deux ans de prison dans le cadre d’une enquête et de poursuites auxquelles Swift a coopéré, ont indiqué les procureurs.

Un appareil de navigation GPS installé dans un camion commercial détenu et exploité par Pricop était présent lors des incendies, et un téléphone portable utilisé par Pricop était présent près de 24 des 25 incendies, selon l’affidavit.

Les mandats de perquisition exécutés le mois dernier sur le véhicule et la résidence de Pricop ont révélé des journaux de bord, des connaissements, des reçus d’expédition et d’autres documents coïncidant avec les lieux où les incendies se sont produits, selon l’affidavit.

Les incendies se sont produits dans des endroits allant de Barstow, en Californie, à McCalla, en Alabama, la plupart se produisant le long des autoroutes 10 et 40, ont déclaré les procureurs. La police a appris l’existence de six incendies en Californie, trois en Arizona, neuf au Nouveau-Mexique, trois au Texas et un en Oklahoma, en Louisiane, en Arkansas et en Alabama.

