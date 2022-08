Procureurs : Un homme armé rôdait près de la maison d’un dissident iranien

NEW YORK (AP) – Masih Alinejad, un militant de l’opposition iranienne et écrivain en exil à New York, avait déjà été identifié comme la cible d’un prétendu complot d’enlèvement. Un an plus tard, il semble que les menaces contre elle continuent d’affluer.

Les procureurs fédéraux de New York ont ​​accusé un homme la semaine dernière d’avoir conduit dans le quartier de Masih à Brooklyn au cours du week-end avec un fusil d’assaut chargé et des dizaines de cartouches. Alinejad a déclaré lundi que les autorités lui avaient dit que l’homme la cherchait et qu’une vidéo de sécurité à domicile l’avait surpris en train de se cacher devant sa porte d’entrée.

“C’est choquant que quelqu’un soit venu chez moi avec un fusil d’assaut chargé”, a déclaré Alinejad à l’Associated Press dans un e-mail. “L’année dernière, le FBI a déjoué un complot d’enlèvement. Maintenant, un tueur est envoyé pour s’occuper de moi.

Le suspect, Khalid Mehdiyev, a été incarcéré sans caution et son avocat s’est refusé à tout commentaire. Le bureau du procureur américain n’a pas non plus voulu parler de l’affaire au-delà de ce qui est pour l’instant une accusation de possession d’armes à feu.

L’année dernière, les procureurs américains ont accusé un officier du renseignement iranien et d’autres personnes d’avoir comploté pour kidnapper Alinejad et la ramener à Téhéran. Les responsables iraniens ont qualifié les accusations de “sans fondement et ridicules”.

Alinejad, qui a travaillé pendant des années comme journaliste en Iran et est devenue citoyenne américaine en 2019, a longtemps été la cible de sa théocratie après avoir fui le pays à la suite de son élection présidentielle contestée de 2009 et de la répression. Elle est connue comme une figure éminente des chaînes satellites en farsi à l’étranger qui critiquent l’Iran.

Dans la nouvelle affaire, une plainte pénale déposée contre Mehdiyev ne le lie pas directement à l’Iran ou au complot d’enlèvement. Au lieu de cela, il ne l’accuse que d’une violation d’arme à feu basée sur un contrôle routier par le département de police de New York, mais cite également ce qu’ils disent être ses déclarations contradictoires sur sa conduite qui l’impliquent de manière plus sérieuse.

La plainte indique que Mehdiyev a été vu caché près de la maison d’Alinejad la semaine dernière et, après avoir commandé la livraison de nourriture à son véhicule, s’est approché de la résidence et a regardé par les fenêtres et a essayé d’ouvrir la porte d’entrée. Peu de temps après, des policiers l’ont interpellé et arrêté pour conduite avec un permis suspendu.

Une fouille ultérieure de la voiture a trouvé une valise contenant un fusil “chargé d’une cartouche dans la chambre et d’un chargeur attaché, ainsi qu’un deuxième chargeur séparé, et un total d’environ 66 cartouches de munitions”, indiquent les journaux, ajoutant : ” Le numéro de série du fusil semble avoir été effacé.

Au départ, Mehdiyev a affirmé qu’il était dans le quartier à la recherche d’une chambre à louer, selon les journaux, et qu’il avait emprunté la voiture qu’il conduisait et qu’il n’était pas au courant de l’arme. Il a admis plus tard que l’arme était la sienne et qu’il était dans la région «à la recherche de quelqu’un», ajoutent-ils.

À ce moment-là, il a cessé de parler et a demandé un avocat.

Dans son e-mail, Alinejad a déclaré que sa situation montre la nécessité pour le gouvernement américain d’adopter une position plus ferme envers l’Iran.

“Ce qui s’est passé ce week-end n’est PAS normal et ne m’affecte pas seulement”, a-t-elle écrit. « Cela représente un risque pour TOUT LE MONDE. Ce n’est pas un comportement que quiconque aux États-Unis devrait accepter comme normal.

Tom Hays, l’Associated Press