Procureurs: Murdaugh a tué sa famille pour gagner la pitié et distraire

COLUMBIA, SC (AP) – Un juge déterminera si les preuves des crimes financiers présumés de l’avocat de Caroline du Sud radié Alex Murdaugh sont recevables dans un prochain procès pour double meurtre qui a attiré l’attention du monde entier pour ses rebondissements bizarres.

Les procureurs ont récemment déclaré que Murdaugh avait tué sa femme et son plus jeune fils l’année dernière pour gagner la sympathie et distraire les autres de ses crimes financiers accablants. Vendredi, les procureurs et les avocats de la défense ont débattu de la pertinence de ces années de méfaits financiers présumés qui ont rempli les poches de Murdaugh avec près de 9 millions de dollars.

Murdaugh, l’héritier en disgrâce d’une dynastie légale du Lowcountry, a plaidé non coupable et a nié à plusieurs reprises toute implication dans les meurtres de juin 2021 de sa femme, Maggie, 52 ans, et de leur fils Paul, 22 ans.

Selon les procureurs, au moment des meurtres, Murdaugh était terrifié par une requête en instance qui menaçait de révéler des années de dettes substantielles et de crimes financiers illicites en révélant ses dossiers personnels. Une telle décision aurait signifié “la ruine personnelle, juridique et financière” de Murdaugh, a écrit le procureur en chef du grand jury de l’État, Creighton Waters, dans un dossier jeudi.

Les procureurs ont déclaré que Murdaugh était un toxicomane qui a aidé à diriger un réseau de blanchiment d’argent et d’analgésiques et a volé des millions de colonies qu’il a obtenues pour la plupart des clients pauvres afin de financer un mode de vie de plus en plus insoutenable.

Selon Waters, des affaires très médiatisées à six chiffres n’avaient pas réussi à atténuer les difficultés financières de Murdaugh, incitant Murdaugh à faire n’importe quoi pour éviter son «jour du jugement» – y compris le meurtre.

Idéalement pour Murdaugh, a déclaré Waters, la découverte des membres de sa famille tués a temporairement suspendu l’examen accru de ses finances. Murdaugh passerait les jours suivants à collecter de l’argent pour tenir compte des frais manquants demandés par son cabinet d’avocats, a déclaré Waters.

“Il s’agit d’une affaire en col blanc qui a abouti à des meurtres”, a déclaré vendredi Waters au juge de circuit Clifton Newman.

Un motif n’est pas nécessaire pour qu’un procureur obtienne une condamnation pour meurtre – un point que Waters a fait valoir dans le dernier dossier de l’État. Mais les avocats de Murdaugh ont demandé à l’État de préciser le motif afin de justifier l’inclusion d’un million de pages de preuves liées à plus de 80 chefs d’accusation de crimes financiers présumés.

Les avocats de la défense de Murdaugh ont insisté vendredi sur le fait que les crimes présumés constituaient une preuve de moralité qui n’est pas recevable dans les procès pour meurtre.

L’avocat de la défense, Jim Griffin, a déclaré qu’il était ridicule de prétendre qu’une personne cherchant à détourner l’attention des crimes financiers se mettrait alors au centre d’une enquête pour meurtre.

Griffin a également déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’admettre les documents financiers car il n’y avait aucune preuve que la famille de Murdaugh était au courant de crimes présumés ou que Murdaugh pouvait bénéficier de la collecte de polices d’assurance-vie.

L’idée que Murdaugh a cherché à engendrer de la sympathie à travers les décès est également illogique, selon Griffin, étant donné que le père de Murdaugh était en train de mourir le jour où ils ont été tués – une expérience qui ne manquera pas de procurer beaucoup de pitié.

La défense a critiqué ce qu’elle considère comme la lenteur de la publication des preuves liant Murdaugh aux meurtres.

Au centre des préoccupations de la défense se trouve la présence de taches de sang sur un T-shirt blanc prétendument porté par Murdaugh la nuit des meurtres. L’avocat Dick Harpootlian a fait valoir que les agents de la Division de l’application de la loi de Caroline du Sud ont réussi à persuader un consultant médico-légal d’annuler son jugement initial et de dire à la place que les taches doivent être des éclaboussures d’une blessure par balle. Harpootlian a déclaré que SLED avait détruit la chemise et avait des preuves suggérant que les taches n’étaient pas du sang humain.

Les avocats de la défense ont demandé vendredi une audience de preuves obligeant l’État à fournir toutes les communications avec le consultant. Les procureurs ont déclaré que toute décision sur l’examen de la chemise ensanglantée serait prématurée car ils évaluent encore eux-mêmes s’ils l’utiliseront comme preuve.

Tout au long de l’audience de vendredi, Murdaugh, vêtu d’un blazer, s’est assis sans entrave et a parfois été vu en train de parler avec ses avocats.

Les procureurs ont partagé des informations sur de nouveaux détails plus tôt cette semaine. Moins d’une minute après sa première conversation avec les officiers qui ont répondu le jour des meurtres, Murdaugh aurait affirmé que le meurtre devait être lié à l’épave du bateau de février 2019 qui a tué l’adolescent Mallory Beach.

Beach a été tué lorsque les autorités ont déclaré qu’un Paul Murdaugh en état d’ébriété avait fait naufrage le bateau de son père – un événement qui a finalement conduit à des dizaines d’accusations accusant Alex Murdaugh d’avoir volé près de 5 millions de dollars en argent de règlement à des avocats qui l’avaient poursuivi pour la mort. Murdaugh fait maintenant face à des accusations supplémentaires impliquant le blanchiment d’argent, un réseau de stupéfiants, une mise en scène d’attentat contre sa vie et des millions de fonds volés supplémentaires.

Et tandis que Murdaugh semblait riche, les procureurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une série de transactions foncières aggravées par la récession qui “ont changé de façon permanente ses finances”.

Les événements des 18 derniers mois ont marqué une chute brutale pour les Murdaugh. La famille a fondé un énorme cabinet d’avocats civil il y a plus de 100 ans dans le petit comté de Hampton, où, aux côtés de quatre comtés environnants, le père, le grand-père et l’arrière-grand-père de Murdaugh ont dominé la scène juridique en tant que procureurs élus de la région pendant plus de huit décennies.

«Le jury devra comprendre la distinction entre qui Alex Murdaugh semblait être au monde extérieur – un avocat à succès et descendant de la famille la plus en vue de la région – et qui il était dans la vraie vie que lui seul connaissait parfaitement – ​​un soi-disant avocat véreux et toxicomane qui a emprunté et volé partout où il le pouvait pour rester à flot et avoir une longueur d’avance sur la détection », a écrit Waters jeudi.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press