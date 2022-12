Procureurs: le suspect de la fusillade de Paris voulait tuer des migrants – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

PARIS (AP) – L’homme soupçonné d’avoir tué par balle trois Kurdes à Paris avant le week-end de Noël a déclaré aux enquêteurs qu’il était parti ce matin-là dans le but de tuer des migrants ou des étrangers, puis lui-même, selon les procureurs.

L’homme de 69 ans a tué vendredi trois personnes devant un centre culturel kurde et en a blessé trois autres, puis a été désarmé et maîtrisé par l’une des victimes blessées, a indiqué dimanche le parquet de Paris.

Il a été interpellé sur place et transféré samedi en psychiatrie. Son nom n’a pas été dévoilé. S’il est libéré des soins psychiatriques, il risque d’être accusé de meurtre à caractère raciste, de tentative de meurtre et de violation d’armes.

Le parquet a déclaré dimanche dans un communiqué que le suspect avait déclaré aux enquêteurs qu’un cambriolage à son domicile en 2016 avait marqué pour lui un tournant, déclenchant ce qu’il a appelé une “haine envers les étrangers devenue complètement pathologique”.

La fusillade dans un quartier parisien animé a secoué et irrité la communauté kurde, et suscité des inquiétudes concernant les crimes de haine à un moment où les voix d’extrême droite ont pris de l’importance en France et dans toute l’Europe.

Le suspect a déclaré aux enquêteurs que le matin de la fusillade, il avait d’abord emporté son arme dans la banlieue parisienne de Saint-Denis dans le but de tuer des étrangers mais avait changé d’avis, selon le communiqué du procureur. Il s’est ensuite rendu au centre kurde de Paris, qui se trouve à proximité de la maison de ses parents.

Il a ouvert le feu sur une femme et deux hommes, puis est entré dans un salon de coiffure tenu par des Kurdes de l’autre côté de la rue et a tiré sur trois hommes. L’un des hommes blessés dans le salon de coiffure a réussi à l’arrêter et à le retenir jusqu’à l’arrivée de la police, selon le communiqué du procureur.

Il a déclaré aux enquêteurs qu’il ne connaissait pas ses victimes et a décrit tous les “étrangers non européens” comme ses ennemis, selon le communiqué.

Deux des blessés étaient toujours hospitalisés dimanche pour des blessures à la jambe.

Les enquêteurs étudient son ordinateur et son téléphone, mais n’ont trouvé aucun lien confirmé avec une idéologie extrémiste, selon le communiqué.

Samedi, des membres de la communauté kurde de France et des militants antiracistes se sont réunis dans une manifestation de deuil et de colère. Le rassemblement était en grande partie pacifique, les marcheurs tenant des portraits des victimes.

Certains jeunes ont lancé des objets et mis le feu à quelques voitures et poubelles, et la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Un porte-parole du Conseil démocratique kurde en France a déclaré que les violences avaient commencé après que certaines personnes soient passées en voiture en agitant un drapeau turc. Certains des marcheurs portaient des drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK.

En 2013, trois militantes kurdes, dont Sakine Cansiz, fondatrice du PKK, ont été retrouvées abattues dans un centre kurde à Paris.

L’armée turque se bat depuis longtemps contre les militants kurdes affiliés au PKK interdit dans le sud-est de la Turquie ainsi que dans le nord de l’Irak. L’armée turque a également récemment lancé une série de frappes aériennes et d’artillerie contre des cibles militantes kurdes syriennes dans le nord de la Syrie.

La Turquie, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le PKK comme un groupe terroriste, mais la Turquie accuse certains pays européens de clémence envers les membres présumés du PKK. Cette frustration a été la principale raison du retard continu de la Turquie dans l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré dimanche que la violence des manifestations à Paris était le résultat de la clémence envers le PKK.

« Le serpent nourri par la France les mord maintenant. Tout le monde devrait maintenant voir le vrai visage de cette organisation terroriste », a déclaré Akar.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

